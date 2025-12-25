Польша с 1 апреля 2026 года перестанет признавать пятилетние небиометрические паспорта граждан России. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Еще раньше, с 1 января 2026 года, въезд в страну запретят обладателям российских дипломатических и служебных паспортов без биометрического чипа.

Ранее въезд по пятилетним небиометрическим паспортам ​гражданам России запретили Дания, Исландия, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония, с 1 января 2026 года к ним присоединятся Германия и Румыния, отмечает "Настоящее Время".

В марте 2025 Ян Липавский, занимавший на тот момент пост главы МИД Чехии, говорил, что чешское требование к россиянам было продиктовано вопросами нацбезопасности. "Мы не будем ждать очередной диверсии. Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдаёт. Поэтому россиянам будет недостаточно паспортов с небиометрическими данными, которым, в частности, пользовались убийцы из Врбетице", – сказал он, имея в виду сотрудников ГРУ, подозреваемых в Чехии в организации взрыва на оружейном складе в 2014 году, приведшем к гибели двух человек.

Власти Литвы указывали, что паспорта без биометрических данных могут быть использованы российскими спецслужбами для проведения зарубежных операций. При этом, как сообщалось, исключения из общих правил. могут быть сделаны для представителей демократических сил, оппозиции, независимых СМИ и гражданского общества.

В России доступны два типа загранпаспорта – с биометрическими данными и без них (изготавливается в более короткие сроки и за меньшие деньги). Паспорта без биометрического чипа выдаются на пять лет, с чипом – на десять лет.