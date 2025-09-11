Польша попросила НАТО предоставить дополнительные системы ПВО

Польша обратилась к союзникам по НАТО с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии противодействия беспилотникам, чтобы лучше защитить страну от возможных новых воздушных вторжений со стороны России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Нам нужны (системы противовоздушной обороны) "Пэтриот", потому что дроны – не единственная форма угрозы России для нашего воздушного пространства. Нам также нужна "антидроновая стена", – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Варшаве, сообщает "Настоящее Время".

В ночь на 10 сентября во время российской атаки по Украине 19 российских беспилотников, по данным польских властей, залетели в воздушное пространство Польши. В небо были подняты истребители Польши и стран-членов НАТО. Несколько беспилотников были сбиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся "масштабной провокацией", а в Минобороны России, прямыми словами не заявив о том, что дроны в Польшу не залетали, выступили с утверждением, что российские военные не планировали наносить удары по Польше, а били по объектам в Украине.

Дональд Туск накануне сообщил, что консультации союзников приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Договора о НАТО - о консультациях в случае угрозы.





Ряд стран-членов НАТО сообщили о конкретных шагах по оказанию помощи Польше. Власти Чехии заявили, что готовы передать Польше три вертолета Ми-171Ш. "Они помогут польской армии защитить страну от дронов, летающих на небольшой высоте", – говорится в заявлении чешского Минобороны. Власти Нидерландов приняли решение о поставке средств противовоздушной обороны в восточную Польшу в конце 2025 года. "С помощью двух систем "Пэтриот", NASAMS, систем противодействия беспилотникам и 300 военнослужащих мы развернем передовые возможности. Сегодняшний день показал, что это как никогда важно для нашей общей безопасности", – написал в соцсети X глава Минобороны Рубен Брекелманс.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские власти изучают способы реагирования на запрос Польши. Один из вариантов – возвращение по крайней мере нескольких из шести истребителей "Тайфун", которые ранее были развернуты в Польше в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Другие страны НАТО, в том числе США, также заявили о солидарности с Польшей. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что обсудил случившееся с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Ожидается, что Совет безопасности ООН соберётся на заседание, чтобы обсудить нарушение воздушного пространства Польши.

В четверг стало известно, что власти Польши ввели до декабря ограничения на полёты над территориями, непосредственно прилегающими к границам с Украиной и Беларусью.