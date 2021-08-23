Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра

Власти Польши приняли решение соорудить на границе с Беларусью заграждение высотой 2,5 метра. Об этом сообщил в понедельник министр обороны Польши Мариуш Блащак. Также, по его словам, будет увеличено число военнослужащих, направленных на границу в помощь пограничникам.

Эти шаги - реакция Варшавы на резкое увеличение в последние недели числа мигрантов, как правило граждан Ирака и других стран Ближнего Востока и Азии, которые пытаются перейти границу Беларуси с Польшей с целью попросить убежища в Европейском союзе. Варшава и её партнёры по ЕС обвиняют официальный Минск в том, что они потворствуют нелегальной миграции или прямо её организуют, чтобы создать проблемы своим соседям, критикующим режим Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что около 900 польских военных уже отправлены в приграничные районы. Также планируется отправить около 50 сотрудников польских правоохранительных органов для оказания помощи Литве, которая ещё раньше столкнулась с резким увеличением числа мигрантов.

По данным погранслужбы Польши, в 2020 году на границе были задержаны 122 нелегальных мигранта, а с начала 2021 года — уже почти 800. В Литве эти цифры ещё больше. Протяженность границы Польши и Беларуси — около 400 километров, частично она проходит по широкой реке Западный Буг. Мигранты, как правило, пытаются перейти границу в северной её части.