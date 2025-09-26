Польша продлила временную защиту беженцев из Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий, подписал закон, который продлевает временную защиту для украинских беженцев, но ограничивает некоторые виды поддержки, сообщили в его офисе в пятницу.

Навроцкий наложил вето на первый вариант законопроекта, представленный правительством в августе, потребовав сократить некоторые пособия. Это вызвало обеспокоенность как среди украинской общины, так и среди польских работодателей, которые опасались потерять ценных работников. Правительство подготовило новый законопроект, который парламент одобрил 17 сентября, а президент подписал.

Польское правительство заявило, что внесенные в законопроект изменения позволят "ликвидировать злоупотребления, связанные с выплатой семейных пособий", особенно для граждан Украины, не проживающих в Польше.

Среди прочего, подписанный Навроцким закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2026 года. Он усиливает контроль над получением иностранцами социальной помощи, в частности программы 800+. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Исключением являются, например, родители детей с инвалидностью. Закон также вводит ограничения на возможность пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и лекарственных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении, отмечается в сообщении "Европейской правды".

Варшава является твердым союзником Киева и главным транзитным пунктом для транспортировки западного оружия и гуманитарной помощи Украине. С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Польша приняла более одного миллиона украинских беженцев. Большинство из них — женщины и дети.



