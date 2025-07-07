Польша ввела погранконтроль на границе с Германией и Литвой

Польша утром 7 июля ввела стационарный пограничный контроль на границе с Германией и Литвой.

Выборочные проверки, по данным Deutsche Welle, начались в полночь на 52 пунктах пропуска на границе с ФРГ и продлятся как минимум до пятого августа. Пограничники будут проверять паспорта лиц, желающих въехать в Польшу. Особое внимание, как отмечается, будут обращать на автобусы, микроавтобусы, автомобили с большим количеством пассажиров и машины с тонированными стеклами.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объяснил решение необходимостью предотвратить поток нелегальных мигрантов. По словам Туска, возобновление контроля на границах с Германией и Литвой — временная мера.

В начале мая усилить погранконтроль и отказывать просителям убежища на границе с Польшей поручил глава МВД Германии Александер Добриндт.