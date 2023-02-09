Польша закрыла крупный пропускной пункт на границе с Беларусью

Власти Польши приняли решение закрыть контрольно-пропускной пункт "Бобровники" на границе с Беларусью. Решение начнёт действовать с 10 февраля. С этого дня единственным доступным для граждан Беларуси пограничным переходом с Польшей останется переход в Бресте.

Белорусская служба Радио Свобода отмечает, что решение Варшавы последовало на следующий день после вынесенного в Беларуси приговора журналисту польского происхождения Анджею Почобуту. Суд в Гродно приговорил его к восьми годам лишения свободы, заявив, что журналистские материалы Почобута якобы разжигали ненависть и подстрекали к беспорядкам.

О приостановке движения через переход "Бобровники" сообщил 9 февраля министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

Всего на польско-белорусской границе шесть пограничных переходов. С 10 февраля действовать будут только два из них - один для грузовиков и один для легковых автомобилей. Обычные граждане смогут воспользоваться только последним, между Брестом и Тересполем. После резкого обострения отношений между Польшей и Беларусью польские власти ранее решили приостановить работу остальных погранпереходов.

8 февраля МИД Польши вызвал временно поверенного в делах Беларуси в стране в связи с вынесенным в тот же день приговором Почобуту. Варшава назвала процесс политически мотивированным и охарактеризовала его как доказательство антипольской деятельности властей Беларуси. Каминьский сегодня же написал, что против причастных к преследованию журналиста будут введены санкции. О том, связано ли закрытие погранперехода с делом Почобута, он не упомянул.