Польская контрразведка составила список из 45 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. Их рекомендовано выслать из страны. Об этом сообщил пресс-секретарь координирующего спецслужбы министра Станислав Жарын, его слова приводит портал Onet.pl.

Российский посол Сергей Андреев вызван в МИД Польши, там ему могут передать требование о высылке дипломатов. Если это произойдёт, высылка станет крупнейшей в истории отношений двух стран, и одной из крупнейших в истории СССР и России.

Накануне в социальных сетях распространились фото- и видеозаписи дыма над российским посольством в Варшаве, который может означать масштабное сожжение служебных документов. Такое может происходить перед значительным сокращением или закрытием дипломатической миссии.

Пресс-секретарь российского посольства подтвердил российскому государственному агентству ТАСС вызов посла, но не стал комментировать информацию о требовании польских спецслужб.