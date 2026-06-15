Польские СМИ сообщили об убийстве российского художника Скрепецкого

Польские СМИ wPolityce.pl, wPolsce24 и Tygodnik Podlaski сообщили в понедельник об убийстве в городе Бяла-Подляска на востоке Польши 44-летнего гражданина России. Сообщается, что он был застрелен утром 15 июня в жилом районе. Задержан один подозреваемый. По неофициальным данным польских СМИ, убитый - российский художник Семён Скрепецкий (это псевдоним, настоящее имя, как сообщается, Роберт Кузовков), создатель сатирических картин с резкой критикой Владимира Путина, Рамзана Кадырова и войны в Украине, покинувший Россию по политическим мотивам.

О том, что убит был именно Скрепецкий, сообщают также NEXTA и SOTA. Это издание напоминает, что 12 июня художник провёл перформанс в Берлине, высмеивая День России. Примерно за час до убийства, как отметил The Insider, он написал в своем Telegram-канале, что акция "очень понравилась русским патриотам" и что ему угрожают.

Как пишут польские СМИ, нападавший подошёл к Скрепецкому и с близкого расстояния выпустил в его сторону серию выстрелов из огнестрельного оружия. По ряду сообщений, нападавших было двое. DzikMedia пишет, что предполагаемых нападавших на место преступления привез таксист из Беларуси, которому угрожали оружием. Один из нападавших был впоследствии задержан в Бяла-Подляске у консульства Беларуси, по неподтверждённым данным, речь идёт о белорусском гражданине.

Официально следствие пока не подтверждало личность убитого и не сообщало о мотивах. Польские СМИ выдвигают версию, что убийство могло быть связано со взглядами Скрепецкого. Следствие по этому делу ведёт Окружная прокуратура в Люблине и спецслужбы.