Польский ВОТ-Фонд признан в РФ "нежелательной организацией"

Генеральная прокуратура объявила нежелательной на территории России деятельность польской неправительственной организации WOT Foundation (ВОТ-Фонд).

В сообщении ведомства утверждается , что работа фонда угрожает основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Других подробностей ведомство не приводит.

В реестр "нежелательных организаций", составляемый министерством юстиции России, WOT Foundation пока не внесён. На данный момент в него включены 49 организаций.

WOT Foundation занимается организацией конференций при участии политиков, представителей интеллигенции и журналистов, разделяющих либеральные ценности. Фонд был одним из организаторов Форума Бориса Немцова в 2019 году, который проводится Фондом Бориса Немцова за свободу, основанным дочерью политика Жанной Немцовой.

Председатель правления WOT Foundation — Анастасия Сергеева. Она является сооснователем зарегистрированной в Варшаве ассоциации "За свободную Россию".