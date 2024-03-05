Пользователи принадлежащих корпорации Meta социальных сетей Facebook и Instagram, и мессенджера WhatsApp пожаловались на сбой в работе сервисов.
Они недоступны на территории всего мира приблизительно с шести часов вечера по московскому времени, следует из статистики проекта Downdetector.
Представитель Meta Энди Стоун заявил в соцсети Х, что корпорация знает о проблеме. "Мы работаем над её решением", — написал он.
У ряда пользователей оказались недоступны так же некоторые сервисы Google, в том числе YouTube. Однако число жалоб на неполадки в них в разы меньше, чем в Instagram и Facebook.
Новость будет обновляться
Форум