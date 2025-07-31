Полковник, отвечавший за утилизацию танков, приговорён к 9 годам

Бывший начальник службы утилизации бронетанкового управления Минобороны России полковник Илья Тимофеев был признан виновным во взяточничестве и приговорён к 9 годам лишения свободы. Об этом в четверг сообщают российские агентства ТАСС и РИА "Новости". Дело рассматривал Московский гарнизонный военный суд.

Тимофееву также назначили 2,4 млн рублей штрафа и постановили дополнительно конфисковать у него 1,2 млн рублей - утверждается, что он получил взятку на такую сумму.

Тимофеева задержали 24 августа 2023 года. Его первоначально обвиняли в мошенничестве, затем дело переквалифицировали на злоупотребление должностными полномочиями, однако затем уголовное преследование по этому делу прекратили. Осталось, однако, другое обвинение - в покушении на взятку. в последней редакции обвинения дело переквалифицировали на получение взятки в особо крупном размере.

Согласно обвинительному заключению, Тимофеев требовал взятку от НПП "Самаравзрывтехнология" за общее покровительство и подписание необходимых бумаг (компания занималась демилитаризацией списанной бронетехники). Вину Тимофеев не признал, в суде он называл себя жертвой оговора. Ранее в деле содержалось ещё одно обвинение - о получении взяток от компании, которая занималась установкой списанной военной техники в качестве памятников в различных регионах России. Однако, судя по публикациям, это обвинение до суда не дошло.

Против чиновников Министерства обороны России в последние месяцы неоднократно выдвигались обвинения в хищениях, получении взяток и мошенничестве.