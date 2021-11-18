Полковник запаса получил 3 года условно за анекдот о росгвардейце

Cуд в Красногорске Московской области приговорил к трём годам условно полковника запаса и гражданского активиста Михаила Шендакова, признав его виновным в возбуждении ненависти либо вражды. Об этом Шендаков рассказал ютьюб-каналу RusNews.

По его словам, уголовное дело возбудили ещё весной из-за видео, на котором он рассказывал анекдот о кастрации доктором росгвардейца. Пациент возмутился, заявив, что у него был аппендицит. На что хирург ответил, что тоже говорил, что "шёл домой, а не на митинг".

Как сказал Шендаков, затем его "понесло" и он призвал в ролике всех врачей так поступать с сотрудниками Росгвардии. Именно это стало поводом для уголовного дела.

Это не первый приговор, вынесенный в последнее время в отношении Шендакова. В феврале его приговорили к двум с половиной годам условно по статьям о возбуждении ненависти либо вражды и публичных призывах к экстремизму в интернете из-за ролика «Сурков обещал Донбассу войну!». В его словах тогда нашли признаки возбуждения ненависти к сотрудникам ФСБ. Шендаков вину не признал.