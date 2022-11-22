Полковника из Генштаба арестовали за взятку стиральной машиной

Гарнизонный военный суд в Москве отправил полковника из Генерального штаба вооружённых сил России Ивана Мертвищева под домашний арест на два месяца по статье о вымогательстве взятки. По версии следствия, он вымогал стиральную машину у московского военкома, сообщает "Коммерсантъ".

После начала осенней призывной кампании Мертвищев, ответственный за призыв на службу, планировал проверить Объединённый военкомат Раменского района Москвы. За неделю до проверки Мертвищев позвонил военкому Раменок и "дал недвусмысленно понять", что набор призывников в военкомате идёт плохо и он "обязательно найдёт, к чему придраться", даже если по документам всё будет в порядке. Плохие результаты проверки могут отразиться на карьере военкома, предупредил Мертвищев.

Стиральная машина, стоимостью не менее 70 тысяч рублей, решила бы проблемы, сообщил Мертвищев. Военком Раменок сделал вид, что согласился на взятку, и обратился в ФСБ – её сотрудники взяли переговоры о покупке под свой контроль.

При получении стиральной машины Мертвищев был задержан. За вымогательство взятки ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 4,2 миллиона рублей. Мертвищев полностью признал вину. ФСБ и Следственный комитет России намерены проверить его на причастность к аналогичным преступлениям.