Полковника в отставке Квачкова обвинили в дискредитации армии 

Полковника в отставке Владимира Квачкова обвинили в дискредитации российской армии, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости". Суть обвинений не уточняется. Известно лишь, что речь идёт о статье административного, а не уголовного кодекса и что Квачкова вызвали в отдел полиции для составления протокола.

Полковник ГРУ в отставке, ветеран Афганской войны и гражданской войны в Таджикистане Владимир Квачков известен своими ультраконсервативными взглядами. Он активно поддерживает войну в Украине, но при этом критикует действующую российскую власть и руководство министерства обороны.

В 2005 году Квачкова обвиняли в организации покушения на Анатолия Чубайса, но суд присяжных его оправдал. В 2013 году отставного полковника приговорили к 13 годам колонии по делу о попытке организации вооруженного мятежа. Позднее срок сократили до 8 лет.

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