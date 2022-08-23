Полностью невъездные? Закроет ли Европа границы для граждан России

Ограничения на въезд для россиян в страны Шенгенской зоны – это необходимость или очередное "необоснованное ущемление русских"? Российская пропаганда таким вопросом даже не задаётся. Сразу отвечает – это "еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобия". Это цитата министра обороны России Сергея Шойгу, которую тиражируют государственные СМИ.

В подобной риторике представители российской власти комментируют идею нескольких европейских стран прекратить или ограничить выдачу шенгенских виз гражданам России.

Прекратить выдачу предлагают власти Эстонии, Латвии и Литвы, а также некоторые другие страны ЕС. Эстония пошла дальше. С 18 августа выданные Эстонией гражданам России туристические шенгенские визы больше не действуют, въезд на территорию страны разрешен только для:

сотрудников дипломатических миссий (и их семей),

близких родственников граждан Эстонии и лиц с постоянным видом на жительство

тех, кто работает в международных перевозках.

(Недвижимость в Эстонии не стала поводом для исключения)

Поддерживают ограничения на выдачу туристических виз для россиян и власти Финляндии. Они не объявили о полном запрете, но сообщили, что с сентября 2022 года будут принимать в десять раз меньше заявок.

Какое-то решение появится не раньше 31 августа

Чехия не выдаёт туристические визы гражданам России с июля 2022 года. Запрет пока ввели на год. Дания не выдает россиянам туристические визы с мая, сроки моратория представители страны не объявляли. Польша тоже приостановила выдачу шенгенских виз гражданам России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Всего в Шенгенском договоре 26 стран, 22 из них – члены Европейского Союза. Свою позицию по российскому туризму четко обозначили только Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Чехия – за ограничения. И Германия, Франция, Португалия, Греция, Кипр – против ограничений. Какое-то решение появится не раньше 31 августа, когда представители министерств иностранных дел стран Евросоюза встретятся на саммите в Праге.

Вернее сказать, после 31 августа мы услышим не решение, а только новые предложения, либо более сформулированные позиции стран по этому вопросу. На этой встрече, по информации из официальных заявлений, представители Эстонии предложат коллегам в новый пакет санкций против России внести и запрет на выдачу туристических виз.

И тут важны два момента:

Речь идёт о краткосрочных туристических визах Это пока только предложение одной страны. Даже если его поддержат все остальные, то до реализации такой задумки пройдет еще не одно обсуждение, а главное, голосование в каждой из стран.

Не факт, что эту идею поддержат остальные страны Шенгенского договора, которые в Евросоюз не входят

Да и реализовать подобную задумку юридически почти невозможно. Об этом журналистам отвечал канцлер Германии. По его словам, для такого решения нужна кооперация стран Евросоюза и Шенгенского договора, а не все страны ЕС входят в Шенген, так же, как и не все шенгенские страны входят в ЕС. Получается, что даже если Евросоюз внутри своего объединения договорится о запрете виз для россиян, то не факт, что эту идею поддержат остальные страны Шенгенского договора, которые в Евросоюз не входят. А повлиять на них юридически Евросоюз никак не может.

Кому нужна неопределённость?

Конкретики в визовом вопросе пока нет. А это как раз то, что нужно российской госпропаганде. Пока вы гадаете, что же будет с российскими паспортами, телевидение раздувает мифы о том, что всех русских выгонят из Европы.

Отметим сразу: заявления о том, что гражданам России перестанут продлевать временные виды на жительство и правда в некоторых странах ЕС звучали. Часто государственные СМИ на эту тему дают цитату премьер-министра Латвии, где он говорит, что гражданам России и Беларуси ВНЖ продлевать будут "только в исключительных случаях".

Но в статьях с пёстрыми заголовками не говорится, что упомянутая "договоренность" правящей латвийской коалиции – это только план действий на осеннюю сессию, а не окончательный закон. То, что план еще "сырой" говорят и сами его инициаторы в интервью местным изданиям. Там же инициаторы законопроекта говорят, что эта идея направлена в основном против тех граждан России и Беларуси, кто живет в Латвии и поддерживает военную агрессию России. Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил в интервью Латвийскому телеканалу TV3, что на осенней сессии члены парламента обсудят, как с новыми поправками избежать крайностей. В российских государственных СМИ об этом не говорят.

Зато на государственном телевидении России сразу строят причинно-следственные связи. Помните, как Зеленский сказал в интервью The Washington Post, что всех россиян нужно вернуть в Россию? Так вот европейские страны этот призыв якобы услышали, и послушно исполняют волю президента Украины. Такой вывод сделали в итоговой программе "Вести недели" на ВГТРК 14 августа.

У них Зеленский призывает запереть всех русских в России

Через два дня после того, как Владимир Зеленский в своём телеграмм-канале выложил более подробное видео о своих взглядах на визы для россиян. В этой публикации президент Украины говорит, что ограничить нужно только туристические и бизнес-поездки россиян. Тех, кто выступает против войны и борется с режимом Путина, Европа, по словам Зеленского, должна принимать через механизмы политической защиты. Об этом в "Вестях недели" ничего не сказали. У них Зеленский призывает запереть всех русских в России, а страны Балтии за ним повторяют.

В этой же передаче сотрудники российского гостелевидения цитируют министра иностранных дел Литвы. Во фрагменте интервью Deutsche Welle, который переозвучили для "Вестей недели", Ландсбергис якобы говорит, что российских оппозиционеров, которые получили убежище в Литве, нужно отправить в Россию, чтобы они внутри страны попытались поменять режим своей численностью.

В этой части интервью Ландсбергис говорил не только про оппозиционеров. Он говорил в целом о людях, которые едут в Европу не от опасности, а для поиска более простой жизни. При этом, по словам министра иностранных дел Литвы, все, кому угрожает реальная опасность, получают в Литве защиту.

О том, как на самом деле Литва и другие страны Евросоюза принимают российских беженцев, на государственном телевидении России не расскажут. Зато, пока европейские политики делают громкие заявления, российские пропагандисты воспользуются случаем, чтобы вырвать удобные слова из контекста. А то, что не вписывается в концепцию "русофобского Запада" и вовсе не упоминать.