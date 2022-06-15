Интервью Юрия Дудя с Николаем Солодниковым, ведущим Youtube-канала "ещенепознер", поначалу вызвало у блогеров недоумение. Многие критиковали Дудя за выбор героя: одним показалось смешным то, что интервьюер переключился на других интервьюеров, причем масла в огонь подлило и то, что Солодников - муж еще одного известного интервьюера, Катерины Гордеевой (канал "Скажи Гордеевой"). Другие же просто никогда о Солодникове не слышали или не считали его достойным почти трехчасовой беседы.

Таня Сазанская

Дождёмся, когда Солодников возьмёт интервью у Дудя.

Олег Пшеничный

Давайте Дудь возьмёт интервью у Солодникова, Солодников у Кати Гордеевой, а Екатерина — у Дудя. Это же, фактически, вечный двигатель.

Зинаида Пронченко

Даже Юрий Дудь не знает к кому приткнуться с микрофоном. Его беседа с Ещенепознером тому пример. Настолько нет героев, что скоро будем интервьюировать домашних питомцев или каминных собачек. Николай Солодников стоит у виллы Боргезе и опять носом шмыгает - ах, простой русский хлопец, как же мне повезло, что вместо лаптем щи подают болоньезе. И рядом Юра старается не моргать от такого катарсиса.

Ксения Ларина

Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем это сделал Юрий Дудь. Отвлечь российскую аудиторию от войны?? Юрий Дудь, если это так , то это херовое объяснение, это фигня какая-то. Зачем вместо путинской агрессии, вместо русского фашизма, вместо российской войны вы нам впариваете Солодовникова?

Кто это такой, кому посвящены три часа вашего эфира? Почему это замещение главных кровавых событий стало самым обсуждаемым эфиром ??

Но судя по спорам, которые не утихают в соцсетях уже который день, неудачным это интервью никак не назовешь. У тех, кто посмотрел беседу полностью, вопроса, почему оно стало таким обсуждаемым, не возникло. Многие комментаторы считают, что Юрий Дудь мастерски раскрыл своего героя.

Олег Давидович

Хронометраж программы 2 часа 40 минут, но оторваться невозможно. Это встреча двух совершенно разноплановых людей. Рациональный Дудь, у которого "всё четко", и крайне эмоциональный Солодников, у которого мир состоит из полутонов.

Там где у Юрия фашист, чего с ним говорить, у Николая сложный образ интересного человека

Там где у Юрия фашист, чего с ним говорить, у Николая сложный образ интересного человека, который можно и нужно исследовать. Если Юрий Дудь ведет расследование, интервью похоже на допрос, то Николай больше следует за своим героем, позволяя тому раскрыться для зрителей. Диаметрально противоположные подходы, которые конечно же оба имеют право на жизнь.

Пересказывать интервью дело неблагодарное, скорее всего мое залипание - это какой-то внутренний резонанс, реакция на размышления о журналистике и пропаганде. Но снято великолепно, оператор на самом деле ведет с нами зрителями свою беседу на языке образов, декораций и перебивок. И этот диалог не менее ценен, чем то, что происходит между людьми.

Концовка мощная, сразу ее смотреть не имеет смысла, она играет только после всего, что происходило в кадре два с половиной часа. Как в тарантиновском Однажды в Голливуде, понимаешь, что весь фильм вел именно к финальной сцене. Здесь также.

Лиза Розовская

Дудь, конечно, красавчик, но в случае с Солодниковым красавчик жестокий. Монтаж - все. Стоит немного поменять местами куски (например, поставить сцену, где герой плачет, чуть позже) и кое-что подрезать - и впечатление будет совсем другим. Разумеется, именно изощренное издевательство над интервьюируемым и делает это интервью таким интересным. Более того, многие претензии Дудя наверняка справедливы (я просто не следила почти до сих пор за творчеством Солодникова). И все же видится мне в его (Дудя) работе чуть большая манипуляция, чем предполагают неизбежные законы жанра. Что касается Солодникова - то он производит не лучшее впечатление, но при этом ведет себя, имхо, большую часть времени вполне достойно, не юлит, а это уже кое-что.

Евгений Киселев

...Советую посмотреть. Во-первых, блестящая работа Дудя. Должна бы войти в учебники. В критический момент интервью, в момент истины, он, по выражению молодых людей, "на полном позитиве", дружелюбно, без всякой жесткой интонации, как бы в процессе приятельского трепа, начинает забивать, как гвозди, один за другим очень точные и очень жесткие вопросы. И полностью "раздевает" собеседника. Правда, примерно целый последний час лишний. Вот его надо было ужать в несколько минут. Но, тем не менее, я получил искреннее удовольствие от того, что Дудь сумел в концентрированном виде высветить в "Ещенепознере" всю мерзость, которая там имеется.

Некоторые комментаторы, впрочем, в жестокости могли бы дать Дудю большую фору. Герой интервью последовательно ставит культуру выше политики, и не все оказались способны разделить его мнение - и его пиетет по отношению к тому, что он называет культурой.

Римма Поляк

3 часа жизни можно потратить с большей пользой. Я вот смотрела зачем-то. Могу вкратце пересказать: Солодовников чаще всего употребляет в речи два слова: "б**дь" и "культура". "Б**дь" - это у него слово-паразит, выражает весь спектр эмоций, а "культура" - основа основ, и все беды от того, что культуры мало.

Алексей Красовский

Дудь нашел главного эксперта по пошлости, ну, или экспоната, не вижу разницы.

Сергей Васильев

Что плохого в культуре, литературе и искусстве, спрашиваете? Да уже то, что придёт Н. Солодников и все это обвосхищает своей мерзопакостной слезой сверху донизу...

Евгений Казачков

***. Что несет Солодников у Дудя.

Простите.

При всём величии Гордеевой.

Ох.

Какая интеллектуальная нечистоплотность и моральная непоследовательность.

"Мы слишком увлеклись блеском общественной жизни и мало ходили в Эрмитаж, а выборы неважны".

И, судя по всему, с Гитлером он бы поговорил про акварель и вегетарианство. Чтобы "не сливаться с хором".

А Бродский "республиканец, и поэтому за империю в хорошем смысле".

Ещё и "руками Навального убирали преемников".

Аааа! И "Навальный занимает место, которое должен был бы занять Явлинский".

Господи, "я государственник, государство — это чувство единения с народом".

"Не надо заниматься политикой. Она примитивна. Надо заниматься мировоззрением". Что?

Печальный портрет российской «гуманитарной интеллигенции»

Дудь очень точно его поймал "Начитанность — это образованность? Начитанность — это ум?"

И он отвечает оба раза: да. Тонко.

Не хочу давать оценки личности и делать обобщения. Человек сложен, никакое интервью его не проявляет целиком. И вообще мало что проявляет человека целиком. И судить человека нельзя. Можно судить слова и поступки. Не для этого я пишу. Для меня это просто печальный портрет российской "гуманитарной интеллигенции". Не всей, конечно, но есть типажность и тенденции. Способ мышления и восприятия мира и себя в этом мире. На них ведь — на нас! — ответственность не за передачу "культурного багажа", а за помощь в постройке стержня и системы координат. А не "прочитай тысячу книг и разбирайся в мастерах Возрождения и жизнь наладится".

Игорь Григорьев

Ладно, ладно. Посмотрел я Николая у Дудя и забираю свои обидные слова обратно.

Никакой он не дурак, конечно.

Он - военный.

Манеры, профиль, выправка, честь, долг - все дела при Николае.

Теперь представьте, что вы попросили офицера петербургского ракетно-артиллерийского полка, большого любителя Великой Красоты любой ценой, показать вам Эрмитаж. И всё станет на свои места. Никаких вопросов.

Николай не скрывает, что у него болит душа за державу и под конец беседы выписывает Юрию строгача, понимаешь ли, за то, что недостаточно просвещал пейзан, чем не способствовал улучшению общей картины мира - а в этом и есть смысл жизни, по Николаю.

Классика жанра. Феофилакт Иринархович Беневоленский. Благоволин с латыни.

Пятнадцатый градоначальник Глупова. Добросердечный гедонист. Разрывался между страстью к порядку и страстью к пирогам. Внедряя культуру в массы, старался избегать кровопролития. В остальном поступал по произволению.

ПС. При Беневоленском, кстати, глуповцы жили хорошо, но оооччень располнели.

Елена Зусманович

Вообще-то, я не очень понимаю, почему все так взбудоражены (т.е. понимаю, но не очень ). Ну, вот Солодников такой - курсант артиллерийского училища с природной тягой к прекрасному. И отсюда и слезное придыхание, и пурга по разным поводам. Но он сам это сознает, что плюс.

Курсант артиллерийского училища с природной тягой к прекрасному

Единственное, что резануло... но тут дело не в Солодникове. К моему изумлению множество вроде б приличных людей не понимают, что в настоящий момент единственный пристойный ответ на вопросы о Навальном - "когда Навальный окажется на свободе, тогда и обсудим".

Та часть интервью, в которой Солодников критикует Навального и его команду, возмутила и команду, и сторонников оппозиционера.

Олег Пшеничный

Как понял из цитат, телеведущий Солодников попытался оклеветать Навального. Вот ведь позорище. И зачем? Удивительное свойство творить какую-нибудь херню без всякого смысла и цели, поскольку к Лёхе не прилипнет, а Солодникову теперь с этим жить.

По мнению Солодникова, расследования ФБК могут быть только заказными, поскольку снимать правительственные резиденции с дронов можно только с ведома охраны. Мария Певчих опубликовала в твиттере длинный тред, в котором последовательно разбирает утверждения Солодникова.

Отвергает обвинения и Любовь Соболь:

Почитала комментарии под видео Дудя с Солодниковым и обсуждения в твиттере и решила тоже немного высказаться. Все-таки я работаю с Навальным более 11 лет и все обвинения в «заказухе» расследований для меня максимально смешны и нелепы.

«Руками Навального убрали приемников Путина: Медведева и Собянина!» — говорит Солодников не где-то у себя на кухне, а на многомиллионную аудиторию Дудя.

Когда ФБК делал расследования против Чайки, говорили, что мы работаем по заказу Бастрыкина. Когда против Бастрыкина — обвиняли в заказе от Юрия Чайки.

Но факт в том, что ФБК всегда расследовал топ-коррупцию, независимо от того, из какой «башни» коррупционер. Так, расследования выходили против Бортникова, Шойгу, Сечина, Шувалова, Медведева, Костина и Пригожина. Люди из разных кланов, которых объединяет коррупция.

Аргумент «Вам бы ФСО не дало снимать объекты Медведева!» тоже глуп. Думаю, коллега Албуров может рассказать в мельчайших подробностях о каждом вылете коптера ФБК. Я, для примера, расскажу, как снимали любимый дом Медведева в Псехако.

Снять его мог каждый чуточку смелый расследователь. Для этого мы забронировали самый дешевый номер в доме отдыха Газпрома. Забронировать его мог буквально каждый. Ну, вернее каждый с деньгами. Даже самый дешевый номер обошелся недешево.

На территории дома отдыха Газпрома (примыкает к резиденции Медведева) было, действительно, много пунктов охраны, поэтому пришлось лезть в сугроб. Сугробища были на месте вот этого пруда. По карте видно, что коптеру не пришлось лететь далеко.

Культурный интеллектуалище выдает конспирологию похлеще зрителя Соловьева

Отсняли все максимально быстро и почти бегом — в номер. Жора забаррикадировался в ванной и первым делом залил отснятое в облако, потому что казалось, что за нами может быть погоня. Но ее не было. А потом мы так обнаглели, что пошли общаться с персоналом и нам подтвердили, что Медведев, действительно, любит кататься здесь.

«Как же охрана?» — спросили мы. Так все перекрывают и гостей в эти дни в доме отдыха нет. Медведев катается на горнолыжных склонах — вокруг ФСО. Когда нет Медведева — горнолыжные склоны доступны для постояльцев.

Я сама это видела своими глазами и слышала. Я понимаю, что со стороны может казаться, что ФСБ и ФСО — это сплошь профессиональные люди, но вспомните, как застирывавший от Новичка трусы Кудрявцев не узнал Навального по голосу и выложил ему все.

В общем, Солодников накинул понятно что на вентилятор. Культурный интеллектуалище выдает конспирологию похлеще зрителя Соловьева. Не верю, что не понимает, что говорит. Просто так проще, комфортнее и сытнее.

Ах, да. Про крики Навального. Конечно, есть люди, которые могут не любить Навального. Это их право. Но смешно слушать про то, что Навальный много кричал. Мне кажется, если случилась война, в наших тюрьмах людей пытают швабрами в задний проход, а мирные демонстрации избивают дубинками — значит, мы все недостаточно кричали.

Многие комментаторы между тем выступают в защиту Николая Солодникова.

Кирилл Гончаров

Посмотрел интервью Солодникова Дудю.

Разбрасываться людьми не время и не место

Честно говоря, считаю, что получилось оно максимально неудачным. Солодников выступил очень странно, особенно тейк про «вне политики», «выборы, не важно» и тд. Очень удивительно от него это было услышать, все же среди его гостей часто были политики. Думаю, он уже раз 100 пожалел об этом интервью. Мне кажется, он несколько умнее и осмысленнее, чем получилось.

Но в тоже время, вижу, как твиттер буквально горит ненавистью к нему и это удручает не меньше. Все же, стоит проще относится к инакомыслию, в этом и суть развитого гражданского общества, извините за тривиальность.

Разбрасываться людьми, не время и не место, да и подход этот исключительно большевистский.

Иван Курилла

Хочу сказать, что хотя мои взгляды в некоторых пунктах сильно отличаются от взглядов Николая, и я понимаю, что его интервью Дудю многих разочаровало, - но мне мучительно читать поток оценок, вылившийся ему на голову за прошлые пару дней. Такое впечатление, что нашли, наконец, кого-то, кого можно оценивать с "moral high ground" и все накопившееся с радостью тут опубликовали (думаю, конечно, что каждый отметившийся не хотел, чтобы это выглядело так, как это выглядело в результате, - просто каждый написал что-то свое).

Это желание найти кого-то "хуже себя" - понятное, но нездоровое

Это желание найти кого-то "хуже себя" - понятное, но нездоровое. Две простые вещи: не надо переходить на личности (на самом деле, мы мало знаем друг о друге, даже если читаем фб и смотрим каналы), и давайте отличать тех, на ком лежит ответственность за катастрофу, от всех остальных, - и давайте беречь этих остальных (то есть всех нас).

Посмотрите, кстати, беседу Николая со Львом Шлосбергом, - найти и разговорить правильного собеседника это отдельное искусство.

И да, дисклеймер - сообщение о заинтересованности ):

я это все пишу не потому, что сам побеседовал с Николаем совсем недавно (и эта беседа еще ждет своего часа; она может и не выйти, - в последние недели появилось подряд несколько передач с моим участием, нужна пауза). Я правда так думаю.

Юлия Ю

“Знаешь, стыдно, когда не видно

Что услышал ты то, что слушал”

Почитала комментарии под последним интервью Дудя и, кажется, они хорошо демонстрируют, что аудитория Юры может понимать только очень простые вещи, разжеванные и с ярлыком черное/белое. Глупые люди опасны, на какой стороне дороги они бы не стояли.

Культура действительно важнее всего.

Нельзя построить крепкое государство, здоровое общество или отношения с людьми, которые не привыкли к сложным вещам. Нельзя ждать аналитической способности, рефлексии и критического мышления от людей, которые с детства смотрели и читали только простые и понятные произведения. Сложные фильмы, сложные стихи и песни, сложные книги развивают интеллект.

Сложные люди создают общество, не перекладывающее ответственность на других

Я выросла на русском роке. В 14 лет, чтобы понять большинство стихов, приходилось искать дополнительную информацию в классической литературе, в истории, в толковом словаре в конце концов. Мой кругозор до сих пор не позволяет расшифровать Егора Летова. Но мне хватило любопытства, чтобы посмотреть фильмы Адама Кёртиса в 20 лет. В этот же период я пыталась читать «Историю религий» Мирча Элиаде и «Государство» Платона. «Пыталась», потому что это похоже на чтение художественной книги на языке, в котором тебе знаком алфавит и 50 слов. Тебе сложно, но ты решаешь головоломку. Споры про присутствие взрослей классической литературы в школьной программе мне совершенно непонятны, для меня однозначно, что нужно постоянно погружать себя в вещи, которые тебе ещё «не по размеру».

Мне кажется, Солодников говорил про это. Но его поняли неправильно, узко.

Сложные люди создают общество, не перекладывающее ответственность на других. Любому тоталитарному государству нужны простые люди. «Век эгоизма» был снят в 2002 году, а как будто бы про нас сегодняшних. Ничего не меняется, пока все бесконечно упрощается и пока культура — что-то не жизненно важное. Что же тогда отличает человека от животного?

Илья Аронович Забежинский

В моей либеральной ленте все так злобно и высокомерно ругали Колю Солодникова (Непознера), я с ним не знаком, к сожалению, но ужасно хотел бы когда-то познакомиться, и ужасно хочется уже сейчас назвать его тепло, просто Колей, так вот либералы наши честили его за его беседу с Дудем, точнее, за беседу Дудя с ним, что смотреть и слушать его без самой - пре-самой огромной симпатии было невозможно.

Мне он очень близок. И его вечная готовность заплакать о самом родном. И его восторг от прекрасного, от живописи, от Рима, от Мира Божьего. Его наивность какая-то, искренность.

Вот эта идея, которой не проникся Дудь совершенно, который требовал, вытягивал из него какие-то простые ответы. Простые согласия или простые отказы. Идея того, что политика упрощает. А культура усложняет. Это да. Это важно. И мне очень близко.

Любая из сторон при любой попытке усложнения сразу же записывает тебя в предатели и враги

В нынешнем украинском дискурсе любая из двух сторон при любой попытке усложнения сразу же записывает тебя в предатели и враги. Да и всегда так было.

- Как? Ты не видишь в Навальном президента? Значит ты за то, что его посадили.

- Да нет, посадили его преступно. А президента я в нем все равно не вижу.

- Значит ты, Ароныч, за кровавую гебешную власть.

Все сложно и просто одновременно.

(...) в Украине - зло. Виноват в ней Путин и прежде всего Путин. И не отмоется, пока не покается. С этим просто.

А вот со всем остальным - сложно. С людьми сложно, с их поступками, с их суждениями, с их отношениями. С Богом очень сложно. С красотой. которая по-прежнему пребывает в мире - ой-ой-ой как сложно.

С мотивами поступков. С пониманием добра и зла.

Я, конечно, циничнее, чем Коля. Я не верю в исцеляющую силу культуры, которая спасет и преобразит наш бедный народ. Он видит в этом миссию свою, вот в этом воспитании, преображении и спасении страны и народа. Через культуру. Через сложность. Дай ему Бог.

Я ничего такого уже давно не вижу и ни во что такое не верю.

Но вот эти "благие порывы", этот замечательный зуд к деятельности, к преображению очень напоминают мне меня самого, сорокалетнего, а Коле сейчас как раз сорок, когда я ринулся спасать и преображать Русский Север, спасать этот прекрасный Мезенский Край.

Хождение в народ, кажется, это так называется.

Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.

Михаил Нисенбаум

По существу перед нами человек, которого невозможно зачислить в какую-то партию, привести к одному знаменателю («широк человек, слишком даже широк»). В какие-то моменты он вызывает искреннее сочувствие, в другие — искреннее же неприятие (например, в споре о Дугине). Иногда он нескрываемо слаб, иногда непредсказуемо силен. Не безгрешен и не пытается таким казаться. Готов не замечать и не осуждать постыдные или даже подлые поступки, если человек однажды предстал перед ним с лучшей стороны и сделал ему добро.

В какой-то момент он настолько запутывается, что лейтмотив о необходимой сложности, о роли культуры, искусства, книг, кажется каким-то старушечьим кудахтаньем, библиотечной чепухой. Но ближе к концу программы Солодников не то чтобы преображается, — ему наконец удается высказаться точно. И те же самые слова о сложности, о приоритете философии, литературы, культуры над политикой (замечательное рассуждение о том, как печально, что Ещенепознер и ВДудь популярнее Лотмана) становятся предельно убедительны.

Дать герою передачи какую-то простую оценку не получится

И ты вспоминаешь, что помойная ниагара развлекательных шоу на федеральных каналах, малаховы, гордоны, бузовы, бесконечный ржач всех форматов и возрастов, все эти «улетные видео», «опасные связи», глупенькие сториз в инстаграмах и тик-токах — падение и порча началось именно с этого бесконечного отупляющего разврата и потакания низким инстинктам. После такого пропагандистская гордость может показаться едва ли не высоким искуплением.

Итак. Дать герою передачи какую-то простую оценку не получится, пожалуй, не стоит и пытаться. Но узнать о нем или понять его — в этом, пожалуй, есть смысл.

Максимально безвкусными некоторые комментаторы сочли сочувственные комментарии, адресованные жене Николая Солодникова Катерине Гордеевой.

Виталий Рувинский

Отлично понимаю людей, которым категорически не понравился Николай Солодников у Юрия Дудя.

Да, многие его рассуждения, формулировки - спорны. Не античеловеческие, не людоедские, а именно спорные. Очень.

Но блин.

В каждом втором критическом тексте, твите - норовят упомянуть Катерину Гордееву. С такой… сочувственной ухмылочкой. «При всем уважении к Гордеевой», «жалко Гордееву», «как она с ним живет-то»… И так далее, и еще много подобного.

Люди, вы чего? Вы ее с жертвой домашнего насилия часом не перепутали? Или, к примеру, с Марией Машковой.

Ну так нельзя.

И в этой ситуации, с такой вот критикой - мои лучи поддержки и Катерине, и Николаю.

А интервью - драматургически - совершенно классное. Посмотрите обязательно.

И конечно, его герой никому не обязан нравиться.

Герой интервью в полемику с критиками вступать не стал.

Николай Солодников

Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто посмотрел интервью Юрию Дудю.

Спасибо тем, кто поддерживает и, безусловно, спасибо тем, кто критикует. В этой сложности, разности взглядов рано или поздно выкуется тот самый мир, в котором всем нам найдётся место.

Благодарю вас от всего сердца