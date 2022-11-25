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Половина россиян собирается делать сбережения в 2023 году

Планы сделать хоть какие-то сбережения в 2023 году есть у половины жителей России. При этом в текущем году только 18% из них смогли пополнять их регулярно. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на данные "Работа.ру" и "СберСтрахование".

По итогам опроса 51% россиян хочет отложить хоть какую-то сумму в следующем году. 22% ничего откладывать не собираются, а 27% пока не приняли решения.

Те, кто собирается копить, хотят в среднем отложить 370 тысяч рублей. 30% планируют скопить 500 тысяч за год, 19% – от 200 до 499 тысяч, 25% – от 100 до 199 тысяч, 16% – 50-99 тысяч, 10% – до 50 тысяч рублей.

В нынешнем году только 18% откладывали деньги регулярно, а 25% - время от времени. По данным NielsenIQ, меньше всего россияне экономят на алкоголе – 36% опрошенных. Спиртные напитки на последнем месте среди топ-10 товаров и услуг, на которых потребители экономили в июле-сентябре. Основной статьей экономии стала покупка одежды – 71%, 66% экономили на развлечениях вне дома, а 65% – на питании в общепите.

По словам генерального директора фонда ВЦИОМа Константина Абрамова, россияне сейчас больше всего боятся начала войны с другими странами. В конце 2021 года главным страхом россиян был рост цен.

  • Большинство россиян планируют свои расходы на минимальный срок, а у 47% граждан нет сбережений на "черный день", сообщалось в начале ноября. 18% респондентов рассказали, что, лишившись всех источников дохода, смогли бы прожить на накопленные деньги один-два месяца, 15% - меньше месяца. Только 5% респондентов смогли бы жить без доходов больше года.

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