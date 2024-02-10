«Положиться можно только на детей». Мария Воронцова на пути в Кремль? | Грани времени с Мумином Шакировым

Показать больше Свернуть

• О чем Богдан Хмельницкий написал Путину? Президент России дал большое интервью американскому журналисту, стороннику республиканской партии США и Дональда Трампа

• «Большой секс» уходит из России. Никаких эротических вечеринок в Москве. Россия окончательно переходит на военный образ жизни? Появится ли в стране полиция нравов?

• Зеленский без Залужного. Что послужило причиной отставки популярного генерала? Что ждет Украину на фронте? Пойдет ли в большую политику экс-командующий ВСУ?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с украинским политологом Владимиром Фесенко, юристом Марком Фейгиным, публицистом и автором телеграм-канала «На Zzzzzападном фронте без перемен» Иваном Филипповым, бывшим главой Яндекс-Украина Сергеем Петренко и ведущим подкаста о сексе “правило 34” Николаем Чумаковым.