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Получившего ранение в Донецке Рогозина прооперируют 26 декабря 

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 

Бывшего генерального директора корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, раненного в результате обстрела в Донецке, прооперируют в понедельник в Москве. По его словам, врачи должны извлечь из шейного позвонка осколок, грозящий параличом.

"Я лежу, готовлюсь к операции. Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема", - цитирует Рогозина агентство ТАСС.

Вечером 21 декабря в оккупированном Донецке под обстрел попало здание, в котором среди прочих находились экс-руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и назначенный Россией председатель правительства так называемой "ДНР" Виталий Хоценко. Погибли как минимум два человека. Рогозин и Хоценко получили ранения.

Издание "База" и несколько донецких телеграм-каналов утверждали, что под обстрел попало кафе "Шеш-Беш", в котором в этот момент Рогозин праздновал свой 59-й день рождения. По версии же самого Рогозина, он проводил "рабочую встречу, узник кругом и в спокойной обстановке" в гостинице.

По данным издания "Коммерсант", экс-глава "Роскосмоса" получил проникающее ранение: "металлический осколок размером 8 на 6 мм вошёл выше правой лопатки недалеко от позвоночника и чудом не задел лёгкое". Раненого Рогозина сначала доставили в больницу в Ростове-на-Дону, а затем перевезли в Москву.

  • Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, руководивший госкорпорацией с мая 2018-го года, был уволен в июле 2022 года. Осенью Рогозин заявил, что отправляется в зону "специальной военной операции", где будет возглавлять некую экспертную группу, цель которой – оказание военно-технической помощи подразделениям российской армии.

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