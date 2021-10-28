"Полумеры хуже всего". Соцсети о коронавирусе в России

В России всё очень плохо с коронавирусом, почти каждый день приносит новые рекорды и по заболеваемости, и по смертности. Самый последний - больше сорока тысяч случаев за сутки.

Митя Алешковский:

Доля свободного коечного фонда в России составляет сегодня 12%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Проще говоря, если вы не привьетесь в ближайшее время (или не ревакцинируетесь, если у вас подошла пора), то вероятности попасть в больницу у вас практически нет, а вероятность подхватить ковид, практически обеспечена.

Алексей Ракша:

Если вы думали, что хуже уже некуда, think twice.

За прошлую неделю число избыточных смертей составило примерно 3750 в сутки (26500 за неделю), общее примерно 8500 в сутки.

Октябрь идёт на 245 тысяч смертей (97-98 тысяч избыточных)

Мой прогноз на ноябрь - 120-140 тысяч избыточных и 260+ тысяч всего.

Всё это абсолютные рекорды за всю послевоенную историю.

Уже нет никакого шанса, что по итогам года число смертей окажется ниже 2,4млн (скорее, 2,45+), а естественная убыль - меньше миллиона (скорее, 1,05+).

Часть шкал на всех графиках смертности приходится переделывать, меняя масштаб, чтобы жуткие цифры октября и ноября влезли.

Максим Дбар:

Более 1100 смертей от ковида за сутки. Это по данным оперштаба. То есть в реальности 3500. Экстраполируя на год - миллион. Каждый 145-й россиянин умрет от ковида. Считать в падающих пассажирских боингах уже не имеет смысла. Боинг столько самолетов не выпускает. У меня реально кончились объяснения, почему это мало кого волнует

Сергей Медведев:

Мы вошли в тройку мировых лидеров по смертности. Это поражение целиком на совести нашего дисфункционального государства, которое не смогло обеспечить ни режим информации, ни режим изоляции, ни режим вакцинации. Все мифы об авторитарном государстве разбиваются о его полную нефункциональность -- это государство способно обеспечить только одну вещь, собственное выживание, но катастрофически неспособно защитить свое население от глобальной угрозы, то есть не выполняет базовую функцию обеспечения безопасности.

Это тем более обидно, что Россия была неплохо вооружена для этой войны. Идущая еще от времен Семашко полувоенная система медицины и вакцинации, мощности здравоохранения, пусть и не самые передовые, но достаточные для достаточно простой логистической и медицинской процедуры, административно-командная система, которая может действовать на уровне регионов, районов и муниципалитетов, полностью игнорируя гражданский протест, сословно-корпоративная вертикаль, которая по приказу может изолировать или привить миллионы своих сотрудников, наконец -- рабочая, глобально конкурентная, масштабируемая и транспортабельная вакцина, наследие передовой советской вакцинной индустрии. Но вся эта гигантская армия врачей, начальников и вакцин попросту рассеялась перед первой реальной угрозой, с которой страна столкнулась в 21 веке: Кремль заперся в бункере, подобно паникующему Сталину на даче в июне 1941го, начальники побоялись вводить карантины без приказа сверху (кроме отчаянного брусиловского броска Сергея Собянина в апреле 2020го), врачи или героически закрывают прорывы своими телами или сами распространяют антивакцинные байки, а сами вакцины или отправляют в далекие страны с неясными геополитическими целями или втихую выливают в раковины в медкабинентах, приторговывая липовыми сертификатами о вакцинации. Как в том же июне 41го почти вся авиация была разбомблена на аэродромах, а танки в парках.

Мрачные оценки и у провластных комментаторов.

Сергей Марков:

В России не просто большие цифры. В России рекордные для мира цифры смертности. Конечно, если брать развитые страны.

Все это требует уже экстраординарных решений. В обществе уже сформировалась почти консенсусная программа, как правительство должно изменить политику борьбы с эпидемией. Вот она.

1. Пенсионерам платить за их вакцинацию.

2. Работающим давать выходные после вакцинации.

3. Сделать тесты ПЦР почти бесплатными.

4. Помочь экономике максимально перейти на удаленку.

5. Перестать требовать вакцинации от переболевших.

6. Дать куар коды тем, у кого высокий индекс антител. Когда человеку одновременно предлагают сдать его кровь на плазму для лечения других людей и требуют делать вакцинацию, - это абсурд. Тем самым резко уменьшится причина для рынка фальшивых сертификатов о вакцинации.

7. Ввести обязательную вакцинацию для полиции, учителей и врачей, чиновников. Когда привиты только 62% депутатов Госдумы, это мало.

8. Резко повысить зарплату врачам. Ведь там многие начали увольняться.

9. Показательно наказать в конце концов кого то чиновника за предыдущую "оптимизацию " здравоохранения. Признать эту оптимизацию ошибкой. Начать честно говорить с гражданами. В результате резко повысится доверие граждан к властям.

10. Подавить информационные ресурсы антиваксеров с явными фейками типа жидких чипов и другой явной дикостью.

11. Использовать опыт успешных стран. Китая прежде всего.

И все у нас тогда получится! Здоровья вам! Сейчас занимайтесь спортом дома, читайте книги дома, смотрите хорошее кино дома.

Евгений Попов:

На прошлой неделе я три часа стоял в очереди. В крематорий Митинского кладбища. Чтобы попрощаться с родной тетей. Она долгие годы работала инженером в Останкино и умерла совсем рядом с телецентром — в красной зоне мобильного госпиталя на ВДНХ.

В Митинском крематории несколько ритуальных залов, возле них — группы убитых горем людей. Вокруг десятки катафалков. 70 кремаций в день. И это только там.

Вчера я снова был в крематории Митинского кладбища. Умерла еще одна моя тетя. Тоже инженер. Принимала участие в разработке систем С-300, давно была на пенсии. Диагноз: «воспаление легких». В наше время — читай — КОВИД.

Тот самый КОВИД, который уже лишил меня родного деда. Теперь и еще двух родных.

Сегодня мне позвонил активист из Фили-Давыдково. Ругался, что патрули на транспорте по контролю за масочным режимом — это антигуманно. И нельзя, мол, людей штрафовать за отсутствие масок. Хотелось ответить резко. Но сдержался.

Больше не буду никого уговаривать прививаться. Я буду требовать, чтобы моя страна наконец-то начала действовать жестко. Граждане на выборах делегировали власти право принимать решения, в том числе и непопулярные. Пора их принять.

В то же самое время - отмечают в Рунете - власть принимает половинчатые и невнятные меры.

Александр Горный:

Полумеры это самое худшее, что может быть сейчас. Именно благодаря полумерам мы обречены на дальнейший рост избыточной смертности и с этим надо жёстко заканчивать. Нет прививки, нет справки, что переболел ковидом в последние 6 месяцев – сиди дома и фантазируй дальше.

Объявленные с 30-го октября по 7 ноября каникулами дни воспринимаются россиянами именно, как каникулы. Если даже Президент сказал, что это каникулы, то, о чём говорить дальше и за что обвинять тех россиян, кто рванул на юга? В русском языке слово каникулы имеет чёткий и определённый смысл. Всё остальное уже не интересно для россиян и их можно понять.

Самое страшное, что у людей нет чёткого понимания, что будет в эти дни, каждый регион танцует свой ковидный гопак и у людей в голове винегрет. Люди просто не понимают, что и как будет, а слухи только усугубляют ситуацию.

Александр Драган:

Как бы так ещё сильнее разогнать заболеваемость во время мощнейшей вспышки?

Например, объявить очередной «режим нерабочих дней» — длинные внеочередные каникулы. Люди этот сигнал поймут правильно — и побегут искать возможность где-то отдохнуть в ноябре.

Статистика красноречива. По внутренним данным Авиасейлс, спрос на авиаперелёты сильно вырос сразу после объявления нерабочих дней. Только за первые за сутки билеты по России стали искать на 53% чаще — больше всего искали, конечно, туристические направления. За прошлую неделю в целом поиски авиабилетов выросли в 2,6 раза. Среди российских направлений в топе — Сочи (+116% поисков), Краснодар (+208%), Симферополь (+161%), Калининград (+111%), Минводы (+163%). Зарубежные направления также выросли. Чаще всего искали и бронировали билеты в Турцию (+116% поисков), Египет и ОАЭ (+80%), в Армению и на Кипр (+118%).

Кристина Астафурова:

Что европейцу локдаун, то русскому — «нерабочие» рабочие дни.

Евгений Кузнецов:

Не знаю, что было причиной решения наших медицинских властей занижать смертности от ковида, и рисовать эти удивительно гладкие кривые, которые совершенно не похожи на данные из всех (!) остальных стран, но добились они совершенно обратного эффекта.

Основным выводом, который делают люди - это что "не ковид виноват в смертности, а развал здравоохранения".

То есть рисованная статистика:

а) снизила мотивацию населения к вакцинациям, ношению масок и локдаунам ("люди умирают не от ковида, а от локдаунов и паники")

б) выставила все изменения в современном здравоохранении исключительно в провальном свете (те все триллионы на оборудование больниц оказались слитыми в унитаз)

в) резко усилила недоверие населения к медицинской и социальной политике властей (хотя куда уж больше то, но нет, даешь новые рекорды!)

Я давно перестал удивляться пиарно-идеологическим провалам, но это прямо вот эпический)) Сами себя выставили недееспособными лжецами...

Проблема же общества, что оно по прежнему гипер инфантильно, то есть ждет, что "начальство" все за них сделает. Примет все решения, применит все меры, а мы типа еще покобенимся и подумаем, надо ли оно нам. С таким социально безответственным населением такие провалы в политике и управлении - это просто булшит бинго, как говорится.

Анастасия Татулова:

Мне все равно как вы относитесь к прививкам.

Я реально считаю что другого пути нет и хвост по частям отрезать не надо.

Иначе ещё тысячи умрут.

И ещё я не понимаю откуда в стране в которой нормально пытки и насилие в тюрьмах, и преследование тех кто говорит правду - такое трепетное отношение к «насилию прививками…». Как со стороны правительства так и со стороны населения.

А сегрегация, дорогие мои, это не про прививки . Это про всю нашу жизнь. Давно. Окститесь.

Никита Аронов:

Пять простых шагов для властей, чтобы переломить ситуацию с ковидом

1) Сами уже наденьте эти маски! Может быть, вы переболели, может быть, привиты особой секретной вакциной, может, за вас помолились тувинские шаманы. Пофиг. Вы пример для остальных. Ходите на заседания правительства в нормально надетых масках. Выступайте перед аудиторией в масках. Просто возьмите за правило: любое очное мероприятие – на лице маска. На фото пример, как делать не надо.

2) Перестаньте ругать западные вакцины. Наш народ не особо-то верит в отечественную фарму. И делает простой вывод: если на западе вакцины плохо сделали, то наши точно никуда не годятся.

3) Разрешите всем желающим прививаться за собственные деньги любыми вакцинами. Всё равно Спутника на всех пока не хватает. А не привитый скептик – разносчик ковида

4) Добивайтесь соблюдения ограничений, которые ввели. Весь общественный транспорт набит людьми без масок, и их за это никто никак не штрафует. В Германии или даже Турции такую фигню даже вообразить трудно. У нас в стране безумное количество полицейских на душу населения, а толку никакого.

5) Поддержите хоть как-то бизнесы и сотрудников, которых отправляете на принудительные каникулы. Понятно, что в разгар пандемии бары работать не должны. Ну, так вы хоть от налогов их на это время освободите. Не разрешите заплатить потом, а просто отмените.

Нынешняя катастрофическая ситуация с коронавирусом – прямое следствие неумения властей адекватно общаться с населением. За два года борьбы с эпидемией людей убедили в двух вещах:

1) С этим вирусом всё так непонятно: то ли он страшный, то ли нет, то ли вакцины нужны, а то ли нет

2) Все ограничения – это для холопов. А если ты средней руки чиновник или представитель журналистско-артистической обслуги властей, то можешь уже и маску не носить.

С этой фигнёй пора кончать. Реально толпы народу каждый день умирают

При этом директор центра имени Гамалеи и вовсезаявил, что у 80% госпитализированных с сертификатами о прививке, сертификаты - липовые (а это, в свою очередь, можно установить по неким "маркерам")

Георгий Бовт:

Вылечить таких и сразу уголовное дело заводить. Ну или посмертно. И против врачей, продавших сертификат

Павел Воробьёв:

Я бы обратил внимание в этой эпохальной заметке на две вещи: 1-е, из официального источника сообщается, что 80% населения купили сертификат о прививке (раньше я слышал только про 30%), и 2-е - есть оказывается некие "маркеры" прививки, которые долгое время можно выявить в крови привитых. Я как-то всегда усмехался над чипированием, но вот академик подтвердил, что некие "чипы" (а как еще назвать "маркеры") все-таки имеют место быть и, как минимум, долго циркулируют в организме.

Глеб Кузнецов:

Так вот. Что это за специфические маркеры, анализ на наличие которых не связан с прочими анализами иммунологическими ? Которые позволяют отделить "переболевшего" от "привитого" (а переболевшего и затем привитого от просто переболевшего?), привитого Спутником от привитого другими вакцинами (в том числе использующими такие же вирус-векторы, что и Спутник). На горизонте, скажем полгода - год.

Как по мне, так дедушка решил внести свой посильный вклад во всенародную борьбу с покупными сертификатами. И сделал это со свойственным ему коммуникативными изяществом и компетентностью, к которым уже все привыкли. Но я может и ошибаюсь.

PS. Интересно, что если бы Альберт Бурла из Файзера сказал походя, что кампания в любой момент может определить, прививался ли человек ее препаратом, потому что оный препарат содержит "специальные маркеры, которые мы проверяем специальным анализом" - это вызвало бы взрыв на Западе. А у нас только специалисты обсуждают в основном в юмористическом ключе, да пропагандисты - продвигают.

Методичка:

Ложь, наглая ложь и статистика – выученная наизусть хохма о том, что не важно «что считают», а важно «как считают» в России давно уже не шутка, а самая настоящая скрепа молодого российского народовластия. Особенно, конечно, народовластия (если что, сейчас был намёк на выборы).

Но рано или поздно случается так, что за цифрами возникают жизни, а вслед за ними и смерти самых настоящих «из плоти и крови» людей. СССР не мог подсчитать население в свою вторую перепись 1937 года, потом долго стеснялся огласить действительную страшную Цену Победы, в итоге к концу своего существования так сам себе заврался, что от этого и закончился.

В России старые советские болячки никуда не делись, так что когда пришёл ковид, цифрам не поверил никто. А как им верить, если в то время, как в больших городах заканчивались койки, различные Чечни, Тывы и Адыгеи упорно показывали одни и те же 30-40-50 зараженных. Хотя, почему «показывали» – там и сейчас «всё хорошо, прекрасная маркиза».

В итоге «врут все» и врут везде. Свежий пример, прямиком из правительства. Всем известно, что народ в России «колется» с трудом и огромным внутренним сопротивлением. Несмотря на все кнуты и пряники, число привитых первым компонентом вакцины от коронавируса в России еле-еле перевалило за 53%. Что же делать, если «начальство требует цифр»?

Урок математики даёт вице-премьер Татьяна Голикова – любой процент можно записать как произведение процента на процент, при этом множители меньше единицы будут больше, чем получившееся произведение. Для этого изобретается плановый показатель вакцинации в 80% и уже к нему прикладываются результаты.

53,6% / 80% = 67,8% , то есть «почти 70», о таком уже не стыдно сказать вслух. Только вот суть от этого не меняется, а люди продолжают болеть и умирать.