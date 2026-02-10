Ползарплаты за подделку. Как культ брендов превратил Россию в страну фальшивок

Показать больше Свернуть

Все кроссовки Nike и Adidas в России — подделка, выяснило Бюро судебной оценки и экспертиз, изучив 1300 пар кроссовок этих фирм. Почему люди готовы переплачивать за бренд и даже покупать заведомый контрафакт. Как появились бренды в мире моды. И почему одни из них становятся желанными, а другие – нет.

Гость подкаста: Александр Васильев, российский и французский историк моды, театральный художник, коллекционер и телеведущий, почётный член Российской академии художеств, Академии искусств спектакля в Гонконге, рыцарь французского Ордена искусств и литературы, а также Латвийского ордена Креста Признания

