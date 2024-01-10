Помилованный Путиным наркоторговец стал замглавы провластного фонда

Помилованный Владимиром Путиным за участие в войне с Украиной петербуржец Дмитрий Каравайчик, ранее осуждённый за изготовление и продажу наркотиков в особо крупных размерах, стал заместителем директора фонда "Ленинградский рубеж". Фонд учреждён губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

По словам Каравайчика, в фонде он занимается вопросами безопасности и распределения гуманитарной помощи.

В июле 2019 года Дмитрия Каравайчика, работавшего в то время ветеринаром, и его супругу Диану Грибовскую, которая работала учительницей физики в школе, приговорили к 17 и 16 годам колонии соответственно. По версии следствия, они оборудовали лабораторию по производству амфетамина. Каравайчик утверждал, что обманывал покупателей и производил не амфетамин, а имитирующую его смесь.

В прошлом году осуждённого завербовали в ЧВК "Вагнер" и отправили воевать в Украину. После возвращения с фронта Каравайчик получил обещанное помилование. Его жена также вышла на свободу досрочно. Сейчас она, со слов мужа, снова преподаёт.