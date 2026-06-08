Помощник машиниста поезда погиб в Крыму в результате атаки дрона

Украинский беспилотник в ночь на 8 июня ударил в аннексированном Крыму по локомотиву пассажирского поезда, ехавшего из Москвы в Симферополь. В результате погиб помощник машиниста, сам машинист был ранен, рассказал назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксёнов. Пассажиры при этом не пострадали. Украинские военные сообщение пока не комментировали.

Движение пассажирских поездов в Крыму "приостановлено", всех пассажиров пересадили на автобусы, сообщила пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс", которая занимается перевозками из России в Крым.

Несколькими днями ранее из-за украинских ударов была закрыта для пассажиров узловая станция Джанкой.

В Новороссийске на территории нефтеналивного комплекса произошёл пожар после ночной атаки беспилотников, сообщил оперштаб Краснодарского края. В результате инцидента никто не пострадал, на объекте идет тушение огня.

Ранее издание Astra и телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+ писали, что в Новороссийске ночью был атакован резервуарный парк на территории промышленной площадки "Грушовая", очевидцы слышали в городе более 50 взрывов.

Объект входит в состав перевалочного комплекса "Шесхарис", где нефть и нефтепродукты хранятся и загружаются на танкеры для экспорта.

Нефтебаза "Грушовая" уже была атакована 22 мая. Морской терминал "Шесхарис" был под ударами трижды за последние три месяца.

Минобороны России заявило об уничтожении за ночь 310 украинских дронов над 12 российскими регионами и аннексированным Крымом, а также над Чёрным и Азовским морями. Сколько дронов сбить не удалось, традиционно не сообщается.