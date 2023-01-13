Помощника депутата обвиняют в порче Z-баннера в Томске

Суд в Томске отправил под домашний арест на два месяца сотрудника Томского госуниверситета Станислава Шмакова и двух его знакомых, которых обвиняют в порче баннера в поддержку войны в Украине. Об этом Сибирь.Реалии сообщил депутат городской думы Томска Давид Аветян, чьим помощником работает Шмаков.

Шмаков признал вину, сообщает телеграм-канал "Милый Томск", публикуя речь дознавателя в ходе судебного заседания.

По словам дознавателя, Шмаков вместе со своими знакомыми Кириллом Дударьковым и Полиной Плотниковой испортили баннер с надписью "Всё для фронта". Их обвиняют по статье о вандализме, которая предусматривает до 3 лет лишения свободы.