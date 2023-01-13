Помощника депутата обвиняют в порче Z-баннера в Томске

Суд в Томске отправил под домашний арест на два месяца сотрудника Томского госуниверситета Станислава Шмакова и двух его знакомых, которых обвиняют в порче баннера в поддержку войны в Украине. Об этом Сибирь.Реалии сообщил депутат городской думы Томска Давид Аветян, чьим помощником работает Шмаков.
Шмаков признал вину, сообщает телеграм-канал "Милый Томск", публикуя речь дознавателя в ходе судебного заседания.
По словам дознавателя, Шмаков вместе со своими знакомыми Кириллом Дударьковым и Полиной Плотниковой испортили баннер с надписью "Всё для фронта". Их обвиняют по статье о вандализме, которая предусматривает до 3 лет лишения свободы.
- Станислава Шмакова задержали 11 января. При обыске у Шмакова изъяли рабочие документы, электронные устройства и велосипед, а потом- увезли на допрос. Родным почти сутки не сообщали, где находится задержанный.
- После начала войны в Украине в России был возбуждён целый ряд уголовных дел против людей, испортивших наглядную агитацию в поддержку вторжения, в том числе баннеры и инсталляции в виде символов так называемой спецоперации, букв Z и V. Как правило дела возбуждаются по статьям о хулиганстве или вандализме. Подобные случаи были зафиксированы, например, на Ставрополье, в Хакасии, в Ростовской области, в Кемерове.
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