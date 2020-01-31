Тест госсекретаря США. Назовите эти страны на контурной карте

Журналистка Национального общественного радио США Мари Луиза Келли говорит, что госсекретарь США Майк Помпео, раздраженный на радиостанцию за неприятные вопросы, пригласил ее в свой кабинет в Госдепартаменте и попросил указать, где находится Украина. При этом названий государств на карте не было. Келли, выпускница Кембриджа со специализацией на европейских исследованиях, рассказывает, что правильно определила Украину. Помпео позже сказал, что Келли нашла не Украину, а Бангладеш. Проверьте, справились бы вы с задачей, если бы Майк Помпео вызвал на ковер вас?