Комитет Сената рекомендовал Помпео в Госсекретари

Комитет Сената США по международным отношениям рекомендовал в понедельник кандидатуру Майка Помпео на должность Госсекретаря.

За его кандидатуру проголосовало 11 сенаторов, против - 9. Незадолго до голосования президент Дональд Трамп был вынужден позвонить сенатору-республиканцу Рэнду Полу, убеждая его проголосовать за кандидатуру Помпео. Пол заявлял о намерении голосовать против. После звонка президента Трампа он объявил, что президент заверил его в том, что его взгляды и взгляды Майка Помпео по главным вопросам полностью совпадают. Рэнд Пол выступавший против войны в Ираке, требовал от кандидата в Госсекретари согласиться с Дональдом Трампом, который считает, что США совершили ошибку, начав иракскую военную кампанию.

Майк Помпео, который работал директором ЦРУ, был номинирован на должность Госсекретаря после ухода в отставку Рекса Тиллерсона. Его кандидатура вызвала резкую критику демократов, поскольку Помпео слишком близок к Дональду Трампу. Многие из них хотели бы на посту главы Госдепартамента человека с более независимыми взглядами.

Ожидается, что кандидатура Майка Помпео будет вскоре утверждена полным составом Сента, где трое демократов готовы проголосовать за него. Они считают, что он сможет укрепить дипломатическое ведомство, чей бюджет был сокращен и влияние заметно снизилось в первый год президентства Дональда Трампа.