Понтифик сожалеет: "Пришло время стен и колючей проволоки"

Папа римский Франциск осудил эксплуатацию мигрантов ради достижения политических целей. В воскресенье он посетил лагерь беженцев на греческом остров Лесбос. Понтифик высказал сожаление в связи с наступлением "эпохи стен и заграждений из колючей проволоки".



Франциск, который, как ожидалось, выйдет прямо к подиуму, предпочёл пройти через территорию лагеря, здороваясь с его жителями. Он также обменялся с африканским мальчиком приветствием "дай пять", сообщило агентство Reuters.

Понтифик в 2016 году во время посещения в Греции лагерей мигрантов, вывез с собой в Италию 12 сирийских беженцев. Теперь, находясь в пятидневном турне по Греции и Кипру для встреч с беженцами и мигрантами, Франциск признал, что за пять лет "мало что изменилось".