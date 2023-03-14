Поп-панк-группа "Кис-Кис" объявила об отмене тридцати концертов в России

Популярная петербургская поп-панк-группа "Кис-Кис" объявила об отмене концертов в России. С апреля по июнь у музыкантов были запланированы тридцать выступлений в разных городах страны.

"К огромному сожалению, по независящим от нас и организаторов причинам мы вынуждены сообщить об отмене нашего тура по России. Мы обязательно вернемся с концертами в будущем, но в данный момент из-за сложной ситуации вокруг группы это не представляется возможным. Возврат средств за билеты будет производиться автоматически в течение ближайших десяти дней", – говорится в официальном сообщении "Кис-Кис".

Ранее одна из создательниц коллектива Алина Олешева неоднократно высказывалась в соцсетях против войны в Украине, а поклонники группы на концертах скандировали антивоенные лозунги. Кроме того, ряд клипов "Кис-Кис" были посвящены проблемам политических репрессий, телевизионной пропаганды и домашнего насилия.

Как отмечает издание "Медиазона", творчество "Кис-Кис" привлекло внимание и Роскомнадзора: в утекшей переписке сотрудников ведомства есть анализ клипа на песню "Подруга", в котором чиновники увидели "демонстрацию сцен, романтизирующих однополые отношения".