Поп-панк-группа "Кис-Кис" объявила об отмене тридцати концертов в России

Популярная петербургская поп-панк-группа "Кис-Кис" объявила об отмене концертов в России. С апреля по июнь у музыкантов были запланированы тридцать выступлений в разных городах страны.
"К огромному сожалению, по независящим от нас и организаторов причинам мы вынуждены сообщить об отмене нашего тура по России. Мы обязательно вернемся с концертами в будущем, но в данный момент из-за сложной ситуации вокруг группы это не представляется возможным. Возврат средств за билеты будет производиться автоматически в течение ближайших десяти дней", – говорится в официальном сообщении "Кис-Кис".
Ранее одна из создательниц коллектива Алина Олешева неоднократно высказывалась в соцсетях против войны в Украине, а поклонники группы на концертах скандировали антивоенные лозунги. Кроме того, ряд клипов "Кис-Кис" были посвящены проблемам политических репрессий, телевизионной пропаганды и домашнего насилия.
Как отмечает издание "Медиазона", творчество "Кис-Кис" привлекло внимание и Роскомнадзора: в утекшей переписке сотрудников ведомства есть анализ клипа на песню "Подруга", в котором чиновники увидели "демонстрацию сцен, романтизирующих однополые отношения".
- После полномасштабного военного вторжения на территорию Украины российские власти начали преследовать в том числе деятелей культуры, которые выступили против войны. Сотни режиссёров, актёров, музыкантов и художников столкнулись с невозможностью заниматься профессиональной деятельностью в России и были вынуждены покинуть страну. За антивоенную позицию против некоторых из них – как, например, против лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука, лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского и актёра Артура Смольянинова – были заведены административные дела о дискредитации действий российской армии.