"Попытка угробить". Соцсети о положении Алексея Навального

Большое внимание по-прежнему приковано к судьбе и здоровью Алексея Навального.

Наконец на этой неделе руководство колонии перевело Навального в так называемое "помещение камерного типа", причём на максимальный срок - полгода.

Алексей Навальный:

Главная мука тюрьмы — это, конечно, невозможность увидеть родные лица, поговорить с теми, кого любишь. У меня уже 8 месяцев не было свиданий, и вчера мне объявили, что я буду переведен в помещение камерного типа на максимально возможный срок — полгода. Свидания там запрещены. То есть больше года без свиданий. Даже маньяки и серийные убийцы, сидящие на пожизненном, имеют право на свидание, а я нет.

Ну что же, трудности закаляют человека (непонятно, правда, почему они должны закалять моих детей). Ну и главное: когда с тобой происходит такое, понимаешь особенно остро, насколько важно бороться с этой бессовестной властью, как важно делать хоть что-то, чтобы сбросить с России иго этих негодяев и развеять тот дурман, которым они обволокли головы миллионов.

Давайте стараться оставаться сильными и делать то, что в наших силах, каждый день.

Александр Рыклин:

Навального, только что освобожденного из ШИЗО в сто-пятисотый раз, упыри на полгода переводят в ПКТ (помещение камерного типа), где запрещены свидания. В итоге он не будет видеть близких больше года.

Мне просто интересно - неужели эти гниды, что сегодня измываются над Навальным, фактически пытаются его угробить, и гниды, что отдают им приказы… Так вот, неужели эти люди верят в то, что им удастся уйти от расплаты?

Георгий Албуров:

Алексея Навального переводят в помещение камерного типа на полгода (максимальный срок). Это самые жесткие условия в колонии строго режима.

Зла не хватает смотреть как невиновного человека буквально пытают за антивоенную позицию и за то, что его ненавидит и боится Путин.

Вадим Кобзев:

Эти действия нельзя расценивать иначе, как открытую стратегию уничтожать здоровье Навального всеми силами и средствами.

Марина Тарханова:

Тюремщики - какой-то особый вид подлецов, выведенный в российском ГУЛАГе.

Фёдор Крашенинников:

Проклятые изуверы

Конечно, можно встретить и характерные пропагандистские реплики.

Илья Ремесло:

Совершенно очевидно, что "соратники" Навального хотят сделать инвалидом, а потом и вовсе убить Навального.

Цели освободить его нет и в помине — иначе бы не снимались ролики про рядовых тюремшиков, результатом чего может быть лишь ужесточение режима в отношении Навального. Навальнисты намеренно атакуют не руководство, а рядовых исполнителей, чтобы их разозлить.

От этого лишь ухудшится отношение к Навальному "на местах" — что мы и наблюдаем.

Чем хуже — тем лучше, с точки зрения кучки грантоедов, окопавшихся в Литве. За каждую болезнь Навального, за каждый потерянный килограмм веса — им увеличивают гранты, а морда Лёни Волкова растёт вширь.

Но больше совсем других голосов.

Андрей Зубов:

Главный политический оппонент Путина Алексей Анатольевич Навальный и главный разоблачитель преступлений чекизма - Юрий Алексеевич Дмитриев. Режим мстит им люто, обрекая на медленное и мучительное умирание. О многих иных мир знает меньше, но они есть - политические жертвы путинизма. Их сотни и тысячи. Некоторым из них дается в застенках просто жизнь заключенных, что в России тоже далеко не сахар, а других обрекают на мучительное истаивание от голода и нелечимых болезней. Как было в ГУЛАГЕ, как было в годы нацизма.

Взывать к совести Путина бесполезно. Проигрывая Украину он перестал заботиться о международной репутации. Она потеряна полностью. Что же осталось ? - только будущий международный трибунал.

Сейчас весь мир с волнением смотрит на Украину и справедливо стремится исследовать преступления, совершаемые на украинской земле. Но международному суду не следует забывать и преступлений путинского режима против людей России. Как и нацисты в Нюрнберге и на параллельных процессах 1945-49 гг. , они должны ответить по полной. И правители, и судьи, и лагерная обслуга. А если мученики выживут, то и иметь им шанс встретиться со своими мучителями лицом к лицу в зале суда.

В том же мире, «где обитает правда»,они встретятся наверняка.

Андрей Десницкий:

Когда Алексей Навальный выйдет из тюрьмы, его фото и результаты его медицинских обследований будут примерно тем же, чем были весной-летом 1945 г. фото и диагнозы узников концлагерей. Шоком. Ужасом. Обвинением.

Но есть одна важная разница. Тогда простые граждане говорили: "мы же об этом ничего не знали". И в общем-то они были по-своему правы: если отворачивать лицо в другую сторону, можно ничего этого не видеть.

У нас не будет даже тени этого оправдания. Мы знаем об этом. Причем мы знаем о том, как там пытают, в этой самой стране ФСИН, наследнице и продолжательнице архипелага ГУЛАГ, мы знали об этом в деталях еще до того, как посадили Навального. В мельчайших подробностях.

Но большинству было пофиг.

Напомню, что два года назад Навального судили в Химках прямо в отделении полиции прямо под портретом Ягоды. Он не выбирал, его туда посадили.

Сегодня священники РПЦ МП фотографируются с бюстом Дзержинского, основателя той самой организации, которую возглавлял Ягода и которая ныне правит страной. Они это выбрали. Добровольно. В твердом уме и ясной памяти.

Потом, конечно, они или их наследники будут рассказывать, как тяжко они страдали, переживали, как намекали в проповедях, что не всё так однозначно.

Но христианин сегодня - Алексей, а не они.