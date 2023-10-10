Пора остановить зло. Вера Васильева – о суде над Олегом Орловым

11 октября в Головинском суде Москвы после непродолжительной паузы возобновляется судебный процесс против сопредседателя ЦЗПЧ "Мемориал" Олега Орлова. Его обвиняют в "повторной дискредитации армии" (ст. 280.3 УК РФ) из-за поста в фейсбуке, в котором он разместил перевод своей статьи "Им хотелось фашизма. Они его получили" во французском издании Mediapart о действиях России на территории Украины. Судебное разбирательство приблизилось к кульминационной точке: ожидается, что в этот день пройдут прения сторон, затем Орлов выступит с последним словом. Его защита не исключает, что тогда же судья Ирина Кострюкова может вынести приговор.

Обвинение базируется, по сути, на единственном "доказательстве": лингвистической экспертизе Натальи Крюковой и Александра Тарасова. Крюкова – учитель математики, а Тарасов – переводчик. Защитник Орлова – журналист, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов (недавно признанный российскими властями "иноагентом") – обратил внимание на то, что в этой экспертизе присутствуют заимствования из чужих текстов без кавычек и указаний на первоисточники, повторяющиеся на разных страницах языковые ошибки, ссылки на работы, которые в экспертизе очевидным образом не использовались, и тому подобные странности. Сомнения в компетенции этих экспертов возникли не только у Орлова и его защиты, но и у других, например, у Шуйского городского суда, который признал недопустимыми пять экспертиз Крюковой и Тарасова (эти решения оглашались в ходе судебного разбирательства).

Орлову за публичное высказанное мнение о том-что-нельзя-называть грозит срок до трех лет лишения свободы

Кстати, справку этих же экспертов прокуратура ранее присовокупила к своему иску о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал". Кроме того, Муратов отметил, что показания свидетелей обвинения Вадима Мироненко и Сергея Бохонько – участников движения "Ветераны России" – совпадают на 97 процентов. Вероятность того, что это случайность, ничтожно мала.

Прокурор, в рамках допроса, настойчиво выясняла у подсудимого, признает ли он то, что выходил на пикеты, имеет страницу в фейсбуке, на которой опубликовал свою "знаменитую" (как выразилась гособвинитель) статью, якобы дискредитирующую армию? На это Орлов ответил, что дискредитации в своих действиях не усматривает.

Вопрос – заявлять ли о своей протестной позиции публично, ограничиться кухонными разговорами или вовсе промолчать, чтобы избежать опасности – касается сейчас большого круга людей, а не только одного Орлова. А он решил его для себя задолго до так называемой "спецоперации" России на территории Украины. Ведь Орлов, будучи одним из основателей "Мемориала", много лет занимался самыми сложными и острыми проблемами – например, в Чечне и других горячих точках. В ноябре 2007 года в Ингушетии его водили на расстрел, надевали мешок на голову. В 1995 году во время захвата больницы в Буденновске он был в числе тех, кто предложил себя в обмен на заложников Шамиля Басаева. Среди них были 111 беременных и только родивших женщин. Благодаря таким добровольным заложникам смогли спасти полторы тысячи человек.

На судебном процессе большой зал заседаний всегда был заполнен людьми, пришедшими поддержать подсудимого, но гораздо больше их оставалось в коридоре и на улице, поскольку всем желающим попасть внутрь не хватало места. Похоже, общественная активность, вытесненная государством из публичного пространства, нашла для себя такую форму выражения. Противоположный и весьма распространенный сейчас подход к ситуации – нежелание брать на себя ответственность и принимать решения: "Я ничего не могу сделать, от меня ничего не зависит". Действительно, плыть по течению гораздо проще.

Орлову за публичное высказанное мнение о том-что-нельзя-называть грозит срок до трех лет лишения свободы. Немало людей в России попали в такую же ситуацию, и об этом красноречиво говорят стремительно пополняющиеся списки, которые правозащитник оглашал со ступеней Головинского суда почти после каждого заседания, – тех, кто подвергся уголовному преследованию за те же убеждения с момента предыдущих судебных слушаний.

"Я надеялся, что хоть как-то уменьшил эту надвигающуюся беду. Если у человека есть хоть малейшая надежда остановить зло, он должен попытаться это сделать", – сказал подсудимый прокурору. Люди, которые мыслят и действуют так, как Орлов, дают нам надежду на то, что когда-нибудь Россия вернется в цивилизованный мир.