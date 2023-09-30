Власти Москвы отказали в проведении акции памяти жертв репрессий

Мэрия Москвы отказала обществу "Мемориалу" в проведении ежегодной акции "Возвращение имен" у Соловецкого камня, сославшись на коронавирусные ограничения. Об этом правозащитники сообщили в своём телеграм-канале. Они отметили, что отказ был получен 29 сентября - в день, когда на Красной площади прошёл патриотический митинг-концерт по случаю годовщины аннексии украинских территорий.

В своей заявке "Мемориал" указывал, что на акцию придет примерно 900 человек, передаёт "Медиазона". Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на провластный концерт в центре Москвы в пятницу пришли 65 тысяч человек.

"Как устроен ковид по мнению московских властей, ни для кого не секрет. А как будет организована московская акция "Возвращения имен" в этом году, мы расскажем совсем скоро", - говорится в сообщении "Мемориала". В организации напомнили, что в прошлом году чтение у Соловецкого камня тоже не согласовали, но акцию всё равно провели. "Снимали чтения, выходили в прямые эфиры, оставляли цветы и свечи в разных местах города, связанных с памятью о советском терроре", - пишут правозащитники.

Акцию возвращения имён "Мемориал" проводит ежегодно с 2007 года 29 октября - в канун Дня памяти жертв политических репрессий. У Соловецкого камня на Лубянской площади Москвы в этот день по традиции зачитывают имена расстрелянных в годы советской власти. В 2021 и 2022 году власти не разрешали проводить акцию, ссылаясь на эпидемические ограничения.