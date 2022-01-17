Порошенко прилетел в Киев. Его встретили сотни сторонников

Бывший президент Украины Пётр Порошенко прилетел в Украину, где против него возбуждено уголовное дело. Самолёт с бывшим президентом, ныне оппозиционным политиком, на борту, совершил посадку в киевском аэропорту Жуляны - как и было предусмотрено расписанием. Порошенко прилетел из Варшавы.

В аэропорту собрались сотни сторонников бывшего президента. Прямая трансляция Украинской службы РС:

На пограничном контроле у Порошенко на несколько минут забрали паспорт, однако после протестов вернули его и пропустили через границу вместе с группой сопровождения. Порошенко заявил, что власти пытались придумать предлог для того, чтобы не допустить его на территорию Украины, но им это не удалось. Он также выступил перед сторонниками, собравшимися у здания аэропорта.

На 17 января в Печерском районном суде Киева назначены слушания об избрании для Порошенко меры пресечения. Прокуратура требует отправить его под стражу с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (это более 3 млрд рублей). Не исключено и назначение домашнего ареста. Порошенко заявил о своей уверенности, что он не будет арестован.

Как писало накануне издание Зеркало недели со ссылкой на источники, Порошенко вряд ли будут задерживать в аэропорту, поскольку ожидается, что он добровольно явится в суд.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с пророссийским политиком Виктором Медведчуком и рядом других лиц, чтобы организовать поставки угля из неподконтрольных Украине регионов Донбасса. Его обвиняют в госизмене и финансировании терроризма. После возбуждения дела Порошенко уехал из страны, однако сразу же заявил, что речь идёт о деловой поездке, и он скоро вернётся. Порошенко, возглавляющий сейчас оппозиционную партию "Европейская солидарность", считает дело политическим и обвиняет власти в том, что они расправляются с оппонентами, не обращая при этом должного внимания на российскую угрозу.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.