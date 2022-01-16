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Порошенко возвращается 17 января. Он уверен, что не будет арестован

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, против которого перед Новым годом было возбуждено уголовное дело, подтвердил, что утром 17 января прилетит рейсовым самолётом из Варшавы в киевский аэропорт Жуляны.

По словам Порошенко, он не исключает, что власти Украины, зная, что его будут встречать в Жулянах его сторонники, распорядятся посадить самолёт в другом аэропорту. Об этом он заявил на брифинге в Варшаве. По словам Порошенко, украинские власти якобы "внимательно изучают опыт" задержания в Минске белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича - в мае 2021 года он был задержан после вынуждённой посадки самолёта, который направлялся вовсе не в Беларусь.

Порошенко упомянул также и о российском оппозиционере Алексее Навальном, который ровно год назад, 17 января 2021 года, вернулся в Россию из Германии и был задержан в московском аэропорту Шереметево. При этом по расписанию его самолёт должен был совершить посадку во Внуково.

На 17 января в Печерском районном суде Киева назначены слушания об избрании для Порошенко меры пресечения. Прокуратура требует отправить его под стражу с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (это более 3 млрд рублей). Не исключено и назначение домашнего ареста. Порошенко заявил о своей уверенности, что он не будет арестован.

Как пишет издание Зеркало недели со ссылкой на источники, Порошенко вряд ли будут задерживать в аэропорту, поскольку ожидается, что он добровольно явится в суд.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с пророссийским политиком Виктором Медведчуком и рядом других лиц, чтобы организовать поставки угля из неподконтрольных Украине регионов Донбасса. Его обвиняют в госизмене и финансировании терроризма. После возбуждения дела Порошенко уехал из страны, однако сразу же заявил, что речь идёт о деловой поездке, и он скоро вернётся. Порошенко, возглавляющий сейчас оппозиционную партию "Европейская солидарность", считает дело политическим и обвиняет власти в том, что они расправляются с оппонентами, не обращая при этом должного внимания на российскую угрозу.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

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