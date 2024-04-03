Порошенко заявил о планах баллотироваться на пост президента

Пятый президент Украины Пётр Порошенко заявил, что планирует снова баллотироваться на пост главы государства. Об этом Порошенко заявил в интервью телеканалу Al Jazeera. При этом политик добавил, что для этого нужно дождаться окончания войны с Россией.

"Да, я собираюсь участвовать в следующих президентских выборах. Но сначала для этих выборов нам нужна победа", — подчеркнул Порошенко.

Экс-президент также отметил, что, в случае вступления Украины в ЕС, он будет баллотироваться в Европарламент.

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Fox News рассказал, что хотел бы, чтобы президентские выборы прошли по плану, в конце марта 2024 года. В условиях войны, по словам Зеленского, организовать голосование всех граждан очень сложно, поэтому выборы будут проведены после окончания боевых действий.

Пётр Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 годы. На последних выборах он был соперником Владимира Зеленского в 2019 году. Тогда оба кандидата прошли во второй тур. Победителем стал Зеленский. За него проголосовали более 75% избирателей. Порошенко получил чуть больше 24% голосов.

О планах баллотироваться на выборах президента Украины также заявлял бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович.