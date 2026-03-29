Порт Усть-Луга вновь подвергся ударам беспилотников

Порт Усть-Луга в Ленинградской области России вновь - в третий раз за последние дни - подвергся ударам дронов. Местные власти сообщили о десятках сбитых беспилотников и о том, что в порту "есть повреждения, без пострадавших", и позже - о "тушении возгорания в порту".

В последние дни Усть-Луга и Приморск - крупные нефтеналивные порты на Балтийском море под Петербургом - неоднократно были атакованы украинскими дронами. В обоих возникали пожары.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом ночью были сбиты более 30 беспилотников. Всего, по данным Минобороны России, за ночь были сбиты более 200 украинских беспилотников. Сколько дронов сбить не удалось, ведомство не сообщает.

В петербургском аэропорту Пулково вновь были введены ограничения на полёты, отменены или перенаправлены десятки рейсов.

Украинские военные пока не комментировали последний удар по Усть-Луге. Украинские мониторинговые каналы публикуют видео, как утверждается, пожара в порту.

