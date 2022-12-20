Портрет короля Карла III появился на британских банкнотах

Банк Англии представил банкноты с портретом нового британского монарха, короля Карла III. Ими начнут заменять деньги с портретом покойной Елизаветы II только с середины 2024 года, сообщает Русская служба Би-би-си.

В начале декабря по почтовым отделениям Великобритании начали развозить семигранные монеты достоинством в пятьдесят пенсов с профилем Карла III.

Портрет нового монарха - это единственное изменение в дизайне купюр достоинством в 5, 10, 20 и 50 фунтов. По рекомендации королевского двора и во избежание нежелательных экологических и финансовых издержек новыми купюрами будут заменять старые постепенно, по мере износа или увеличения спроса. Все это время деньги с портретами Елизаветы и Карла будут ходить параллельно.

Сейчас в обороте находятся около четырёх с половиной миллиардов банкнот Банка Англии общим достоинством около 80 миллиардов фунтов стерлингов. Кроме того, последние несколько лет британские банкноты делают из пластика, что повышает их устойчивость к износу. Сейчас наличностью оплачивают примерно 14% покупок в стране, а к 2025 году, по прогнозам экономистов, доля покупок за наличные упадет до 10%.

Елизавета II умерла 8 сентября. Королём стал её 73-летний старший сын Чарльз. По традиции по-русски его, как и двух других английских королей с тем же именем, называют королём Карлом. Коронация нового британского монарха состоится 6 мая 2023 года.