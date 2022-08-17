Русские эмигранты обратились к послу в Чехии с просьбой помочь беженцам из Украины

Пражская эмигрантская общественная организация "Русская традиция" обратилась к послу России в Чехии Александру Змеевскому с просьбой предоставить жертвам военной агрессии в Украине неиспользуемые помещения дипмиссии. Речь идёт о помещениях Русского дома, русской школы и десятков других объектов, где, по мнению представителей "Русской традиции", можно было бы разместить украинских женщин и детей, которым удалось бежать от войны.

"Этим проявлением человечности вы поможете не только гражданам Украины, но и гражданам России, справедливо опасающимся того, как к ним станет относиться чешское общество", - говорится в открытом письме.

Авторы письма, обращаясь к послу, резко осудили российское военное вторжение в Украину, подчеркнули, что глава дипмиссии по факту подчиняется "преступникам, которые закончат свой путь в международном трибунале в Гааге", но выразили при этом веру в то, что у него "сохранилась человеческая совесть".

Общественная организация "Русская традиция" была зарегистрирована в 2001 году. На сегодняшний день в ней состоят несколько сотен эмигрантов из России, которые занимаются в Чехии просветительскими и культурными проектами - в частности, издают журнал "Русское слово", организуют выставки, музыкальные фестивали и книжные ярмарки. Председателем "Русской традиции" является выпускник мехмата МГУ, кандидат технических наук Игорь Золотарёв, переехавший в Прагу более 30 лет назад. Ныне он является сотрудником Института термомеханики Академии наук Чехии.