После атаки украинских дронов в Армавире загорелась нефтебаза

В ночь на 8 марта украинские дроны атаковали нефтебазу в Армавире Краснодарского края. Начался большой пожар, который за ночь так и не потушили.

По предварительным данным, удар пришелся по накопительно-перевалочной базе "Южной нефтяной компании". Сообщается, что спасателям удалось локализовать пожар на площади 700 квадратных метров. О жертвах и раненых российские власти не сообщали.

Кроме того, ночью массированному ракетному обстрелу подверглись Белгород и Белгородский округ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, начались перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. В селе Ржевка при детонации дрона пострадал мужчина, также повреждены окна в трёх частных домах и хозяйственная постройка.

Минобороны России утверждает, что за ночь были сбиты 72 беспилотника: по 20 дронов уничтожили над территориями Астраханской области и аннексированного Крыма, еще 14 – над Ростовской областью. Также дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Вечером в субботу назначенный Россией руководитель оккупированной части Запорожской области Украины Евгений Балицкий заявил, что в результате удара украинского дрона по многоквартирному дому в Васильевке пострадали не менее десяти человек. По его словам, есть также погибшие.