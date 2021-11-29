После аварии на "Листвяжной" выявлено 449 нарушений на шахтах

Генеральная прокуратура в ходе проверки после аварии на шахте "Листвяжная" выявила 449 нарушений закона на шахтах Кузбасса.



Проверки прошли на 31 шахте. Возбуждено 180 дел об административных правонарушениях и одно уголовное — о халатности, сообщили в ведомстве.



Нарушения, в первую очередь, связаны с техникой безопасности и с обеспечением пожарной безопасности. Так, на некоторых шахтах были отмечены необорудованные пути эвакуации, несоответствие эвакуационных путей планам, неисправность электропроводки и другое. Также выявлены нарушения в сфере охраны труда: не проводились инструктажи по технике безопасности, работники не обеспечивались средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушался режим труда и отдыха и другие, говорится в сообщении Генпрокуратуры.



Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв и возник пожар, в результате погиб 51 человек, в том числе, пять горноспасателей. Пострадали более 70 человек, 64 из них госпитализированы.

Сегодня шахта "Листвяжная" начинает выплаты семьям погибших. Сообщается, что в среднем каждая семья получит по 6 миллионов рублей. По предварительным расчетам, на выплату взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 миллионов рублей.

Семьям погибших купят квартиры или увеличат жилплощадь в независимости от текущих жилищных условий, детям погибшим – оплатят обучение в вузах, будут погашены кредиты, которые выплачивают семьи.

Согласно предварительной версии, шахтёры и горноспасатели погибли из-за взрыва метана и его последствий. Родственники пострадавших в аварии утверждают, что за последние годы на шахте "Листвяжная" были выявлены десятки нарушений, однако руководство предприятия не устраняло их, вынуждая горняков работать в заведомо опасных для жизни условиях. Шахтёры утверждают, что руководство "Листвяжной" периодически заклеивало датчики; таким образом, на предприятии скрывали реальный уровень концентрации метана.



По данным Ростехнадзора, в 2021 году на шахте "Листвяжная" прошло 127 проверок, работу предприятия приостанавливали девять раз из-за 914 выявленных нарушений. Последняя проверка на аварийном штреке якобы проводилась накануне трагедии, 24 ноября. По данным следствия, на самом деле её не было, а надзорные органы просто составили акты.

По делу о трагедии арестованы пять человек — директор шахты, его заместитель, начальник участка и двое инспекторов Ростехнадзора.

Ранее власти Кемеровской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации.