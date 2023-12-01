После пожара в самом длинном тоннеле в России возбуждено дело о теракте

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после пожара в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали. Источники CNN и украинских СМИ утверждают, что пожар стал следствием диверсии украинских спецслужб. В РЖД сначала связывали случившееся с замыканием проводки.

Пожар в тоннеле на перегоне Итыкит—Окусикан в Бурятии произошёл 29 ноября в 17:20 по московскому времени. Северомуйский тоннель — самый длинный железнодорожный тоннель в России, его протяжённость — 15 343 метра. Движение грузовых поездов по БАМу временно перенаправлялось по обходному участку.

О возбуждении уголовного дела сообщают газета "Коммерсантъ" и "База" со ссылкой на неназванные источники. Как сообщает газета, следствие считает, что в тоннеле взорвалось взрывное устройство, размещённое под цистерной с топливом.

Украинский источник американского канала CNN, знакомый с операциями Службы безопасности Украины, утверждает, что авария в тоннеле стала результатом спецоперации СБУ. О том же ранее сообщили украинские СМИ, в том числе РБК-Украина, "Бабель", "Украинская правда", Громадское телевидение, Общественная телерадикомпания.

Источники изданий в СБУ назвали тоннель "единственным путём из России в Китай" и заявили, что он парализован. Российские железнодорожники отмечают, что поезда следуют в обход с небольшими задержками. Кроме того, между Россией и Китаем действует железнодорожная Транссибирская магистраль.