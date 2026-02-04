После российских обстрелов есть жертвы в Запорожье и Синельниково

В ночь на 4 февраля российские войска нанесли удары по Одессе, пострадали две женщины – им оказали медицинскую помощь на месте, сообщил глава городской администрации Сергей Лысак.

По его словам, в трех районах города повреждена гражданская и промышленная инфраструктура: повреждены более 20 жилых домов, два детских сада, школа и административное здание промышленного объекта.

В Днепропетровской области ночью российские беспилотники атаковали Синельниковский район. Погибли два человека - 68-летняя женщина и 38-летний мужчина, еще два человека пострадали, сообщил глава областной администрации Александр Ганжа.

В результате удара повреждены три частных дома, еще один – уничтожен, также пострадали хозяйственные постройки и административное здание. Атаке также подвергся Никопольский район – повреждены инфраструктура и линия электропередач.

Всего в ночь на среду российские войска выпустили по Украине 105 дронов, из них 88 были нейтрализованы, сообщают Воздушные силы ВСУ. "Зафиксировано попадание 17 ударных беспилотников на 14 локациях, а также падение обломков на пяти локациях", – говорится в сообщении.

3 февраля вечером в результате российского удара по Запорожью погибли два человека - 18-летние юноша и девушка, по меньшей мере 11 были ранены, сообщают местные власти. Одна девушка 15 лет в крайне тяжелом состоянии, помощь врачей понадобилась двум детям. "Ударили по городу в вечернее время, когда люди добирались домой", - отметил глава областной администрации Иван Фёдоров.

В Сумской области в результате российского обстрела погиб, по предварительным данным, один человек.

Из-за повреждения объектов энергетики в ряде областей Украины с утра 4 февраля вновь введены графики аварийных отключений электричества.



