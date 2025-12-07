Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

После российской атаки в Кременчуге перебои со светом, отоплением и водой

Пожар в результате российской атаки на город Новгород-Северский, Украина, 7 декабря 2025 года
Пожар в результате российской атаки на город Новгород-Северский, Украина, 7 декабря 2025 года
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

В ночь на воскресенье Украину атаковал 241 российский дрон и пять баллистических ракет, сообщили Воздушные силы ВСУ. Были нейтрализованы 175 беспилотников и четыре ракеты.

"Зафиксировано попадание 65 ударных БПЛА в 14 локациях", – говорится в сообщении.

Целью ударов был в том числе город Кременчуг Полтавской области – там пострадали объекты инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Малецкий.

Данных о жертвах и раненых пока нет. Известно, что во многих районах города возникли перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением. Позднее глава областной администрации Владимир Когут заявил, что под ударом в Кременчугском районе оказались несколько предприятий энергетического сектора.

В Черниговской области в результате ударов российских беспилотников по городу Новгород-Северский погиб 50-летний мужчина, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Возникло несколько пожаров: горели заброшенное здание, жилой дом и хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали все возгорания", – говорится в сообщении.

Путин о захвате Покровска и Купянска
Embed
Путин о захвате Покровска и Купянска

No media source currently available

0:00 0:22:17 0:00

Путин о захвате Покровска и Купянска

Итоги переговоров США и России

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG