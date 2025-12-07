После российской атаки в Кременчуге перебои со светом, отоплением и водой

В ночь на воскресенье Украину атаковал 241 российский дрон и пять баллистических ракет, сообщили Воздушные силы ВСУ. Были нейтрализованы 175 беспилотников и четыре ракеты.

"Зафиксировано попадание 65 ударных БПЛА в 14 локациях", – говорится в сообщении.

Целью ударов был в том числе город Кременчуг Полтавской области – там пострадали объекты инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Малецкий.

Данных о жертвах и раненых пока нет. Известно, что во многих районах города возникли перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением. Позднее глава областной администрации Владимир Когут заявил, что под ударом в Кременчугском районе оказались несколько предприятий энергетического сектора.

В Черниговской области в результате ударов российских беспилотников по городу Новгород-Северский погиб 50-летний мужчина, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Возникло несколько пожаров: горели заброшенное здание, жилой дом и хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали все возгорания", – говорится в сообщении.