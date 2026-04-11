После взрыва на складе пиротехники во Владикавказе прошли задержания

Место взрыва на складе пиротехники во Владикавказе, 10 апреля 2026 года
Место взрыва на складе пиротехники во Владикавказе, 10 апреля 2026 года

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о задержании подозреваемых в незаконном производстве пиротехнических изделий. 10 апреля во Владикавказе произошел взрыв на складе пиротехники, в результате которого погибли два человека, еще 14 пострадали.

"В ходе оперативных мероприятий изъяты компоненты для изготовления пиротехники", – написал Меняйло в своем телеграм-канале. Другие детали он не привел.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Взрыв произошел днем 10 апреля на складе на улице Партизанской в Промышленном районе города. В результате начался пожар на площади 750 квадратных метров и обрушение конструкций на площади 800 квадратных метров.

Как сообщил Меняйло, по состоянию на утро субботы в больницах оставались 10 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Утром также возобновились работы на месте взрыва – спасатели продолжают разбор завалов.

