После взрыва на складе пиротехники во Владикавказе прошли задержания

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о задержании подозреваемых в незаконном производстве пиротехнических изделий. 10 апреля во Владикавказе произошел взрыв на складе пиротехники, в результате которого погибли два человека, еще 14 пострадали.

"В ходе оперативных мероприятий изъяты компоненты для изготовления пиротехники", – написал Меняйло в своем телеграм-канале. Другие детали он не привел.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Взрыв произошел днем 10 апреля на складе на улице Партизанской в Промышленном районе города. В результате начался пожар на площади 750 квадратных метров и обрушение конструкций на площади 800 квадратных метров.

Как сообщил Меняйло, по состоянию на утро субботы в больницах оставались 10 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Утром также возобновились работы на месте взрыва – спасатели продолжают разбор завалов.