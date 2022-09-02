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После взрывов в Крыму соревнования по картингу перенесли в Грозный

Финальный этап чемпионата России по картингу, который должен был состояться 9-11 сентября в Евпатории в аннексированном Крыму, перенесли в Грозный. Как выяснило Настоящее время, это произошло после взрывов на военном аэродроме Саки в 20 километрах от Евпатории.

В чемпионате России по картингу в классе "мини" участвует 10-летний Роман Фаассен – сын старшей дочери Владимира Путина Марии Воронцовой от первого брака с гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном.

Внук Владимира Путина представляет в соревнованиях Москву. Вместе с Романом Фаассеном в чемпионате участвует Сергей Мазепин – по данным казанского издания "Бизнес online", это младший сын члена совета директоров "Уралхима" Дмитрия Мазепина.

Как пишет Настоящее время, новое расписание чемпионата, в котором отражен перенос гонок из Крыма в Чечню, было опубликовано на сайте "Картинг России" 19 августа, то есть после взрывов на аэродроме Саки и за день до взрывов в Бахчисарае.

  • Взрывы на аэродроме Саки произошли 9 августа. Как заявила российская сторона, было повреждено более 60 домов, 14 человек пострадали. Украинские власти отрицают причастность к инциденту. При этом The New York Times и The Washington Post со ссылкой на неназванные украинские правительственные источники писали, что взрывы на военном аэродроме устроили украинские спецподразделения.

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