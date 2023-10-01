"Последний автобус" прибыл из Нагорного Карабаха в Армению

Интенсивность потока вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению за последние сутки существенно снизилась, "процесс подходит к логическому завершению", - заявила в воскресенье пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

По словам омбудсмена прекращающей своё существование самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики Гегама Степаняна, в город Горис в воскресенье прибыл последний автобус с беженцами из Нагорного Карабаха. В нём были 15 человек. По его словам, волонтёры помогли выехать людям, которые не могли этого сделать без посторонней помощи. Степанян призвал тех, у кого есть информация о остающихся в Карабахе одиноких или беспомощных людях, связаться с Международным комитетом Красного креста. По данным властей Армении, по данным на вечер 1 октября в страну прибыли 100 514 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. За сутки это число увеличилось минимально.

По сведениям Еревана, на начало года армянское население Нагорного Карабаха оценивалось в 120 тысяч человек. Точных данных не было. По утверждениям бывших представителей самопровозглашённой республики, сейчас регион практически полностью опустел.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее назвал вынужденный массовый отъезд карабахских армян после того, как стало известно, что Азербайджан восстановит контроль над регионом, "этнической чисткой" и "депортацией". В ответ МИД Азербайджана заявил, что с самого начала призывал жителей региона остаться в своих домах и начать процесс реинтеграции в азербайджанское общество.

В администрации президента Азербайджана в воскресенье заявили, что к работе в регионе приступили сотрудники миграционной службы и министерства труда и социальной защиты. Их целью названа помощь в реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.

Пока не поступало сообщений о том, что азербайджанские военные вошли в столицу региона - город Степанакерт (Ханкенди) или другие населённые пункты, ранее подконтрольные армянской администрации непризнанной республики.

Власти Армении оказывают помощь переселенцам из Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян распорядился выплатить около 250 долларов каждому вынужденному переселенцу, на покрытие жилищных расходов каждой семьи, вынужденно перемещенной из Нагорного Карабаха, будет выделено около 100 долларов в месяц на человека. Программа будет действовать не менее 6 месяцев.