"Последний автобус" прибыл из Нагорного Карабаха в Армению

Интенсивность потока вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению за последние сутки существенно снизилась, "процесс подходит к логическому завершению", - заявила в воскресенье пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.
По словам омбудсмена прекращающей своё существование самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики Гегама Степаняна, в город Горис в воскресенье прибыл последний автобус с беженцами из Нагорного Карабаха. В нём были 15 человек. По его словам, волонтёры помогли выехать людям, которые не могли этого сделать без посторонней помощи. Степанян призвал тех, у кого есть информация о остающихся в Карабахе одиноких или беспомощных людях, связаться с Международным комитетом Красного креста.
По данным властей Армении, по данным на вечер 1 октября в страну прибыли 100 514 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. За сутки это число увеличилось минимально.
По сведениям Еревана, на начало года армянское население Нагорного Карабаха оценивалось в 120 тысяч человек. Точных данных не было. По утверждениям бывших представителей самопровозглашённой республики, сейчас регион практически полностью опустел.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее назвал вынужденный массовый отъезд карабахских армян после того, как стало известно, что Азербайджан восстановит контроль над регионом, "этнической чисткой" и "депортацией". В ответ МИД Азербайджана заявил, что с самого начала призывал жителей региона остаться в своих домах и начать процесс реинтеграции в азербайджанское общество.
В администрации президента Азербайджана в воскресенье заявили, что к работе в регионе приступили сотрудники миграционной службы и министерства труда и социальной защиты. Их целью названа помощь в реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.
Пока не поступало сообщений о том, что азербайджанские военные вошли в столицу региона - город Степанакерт (Ханкенди) или другие населённые пункты, ранее подконтрольные армянской администрации непризнанной республики.
Власти Армении оказывают помощь переселенцам из Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян распорядился выплатить около 250 долларов каждому вынужденному переселенцу, на покрытие жилищных расходов каждой семьи, вынужденно перемещенной из Нагорного Карабаха, будет выделено около 100 долларов в месяц на человека. Программа будет действовать не менее 6 месяцев.
- Нагорный Карабах - регион на международно признанной территории Азербайджана. Население региона преимущественно составляли этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории. 19 сентября 2023 года Азербайджан начал новую фазу военной операции по восстановлению суверенитета на территории региона. 20 сентября руководство непризнанной республики Нагорный Карабах капитулировало на условиях Баку. После этого начался массовый выезд жителей региона в Армению. Азербайджанские власти заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха. 28 сентября было объявлено о самороспуске структур непризнанной республики, армянскому населению было предложено подумать о гарантиях азербайджанских властей и рассмотреть возможность вернуться в оставленные дома.
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