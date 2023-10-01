Герой очередного эпизода "Обратного адреса", наш соотечественник Олег Кассини, приехал в Америку в 1936 году с 25 долларами в кармане и умер на 93-м году жизни миллионером, владельцем всемирно известного бренда и эксклюзивным дизайнером Жаклин Кеннеди. Основанная им компания существует по сей день. В финале своей автобиографической книги он пишет: "Так много в моей жизни было отдано созданию иллюзий". И спрашивает сам себя: "Тогда что же в ней было настоящим?" Настоящим, отвечает он, было "древнее чувство ярости, гордость, дух соперничества".





Олег Александрович Кассини называл себя графом. На самом деле графом был его дед по материнской линии. По отцу он Лоевский. Впрочем, послушаем его самого. Вот в этом ролике он берет интервью у сенатора Теда Кеннеди, а тот, в свою очередь, спрашивает Олега, чувствует ли он родство с Советским Союзом, поскольку в его жилах течет русская кровь.

– Мой дед Артур Кассини подписал Портсмутский мирный договор, положивший конец войне России с Японией. Он был послом России в Соединенных Штатах при президентах Маккинли и Тедди Рузвельте. Моя мать была хозяйкой русского посольства, и, хотя теперь я на сто процентов американец, в моих жилах есть русская кровь.

Мой сегодняшний собеседник – историк моды, коллекционер Александр Васильев.



– Александр Александрович, я с интересом прочел книгу Кассини с вашим предисловием. Книжка занятная. Он, конечно, привирает, но как без этого. Во-первых, Кассини – русские графы, а не итальянские. Титул получил прапрадед Олега, которого на русскую службу пригласил Потемкин в 1790 году, встретив его в Яссах, а наследственным титул стал только начиная с деда. Во-вторых, Олег никакой, конечно, не граф, его мать потеряла титул, когда вышла замуж за Александра Лоевского.

– То, что мне показалось недостаточно четким в объяснениях, – это место его рождения, которое порою меняется. Иногда объявляют, что он родился в Париже, а иногда объявляют, что он родился в Петербурге. И я не вполне понимаю, почему такая неясность. Сами Лоевские были военного звания, они принимали участие в строительстве Порт-Артура, были в Маньчжурии, в Китае в эпоху Русско-японской войны, они принимали там какое-то активное участие. Кассини не русская фамилия. Конечно, можно сказать, что этот титул им подтвердили в России, но тем не менее, как я понимаю, они имели связи с флорентийским двором. Может быть, поэтому после их эмиграции, когда они попали, как я понял, сначала в Данию, потом в Грецию, они доехали все-таки до Италии и почему-то остановились именно во Флоренции, где мать Олега и открыла свой модный дом. Как многие русские дамы-беженки в 20-е годы, потому что им надо было зарабатывать, денег наличных не было, но у них был в наличии вкус, а вкус – это то, что, если умело, то можно хорошо продать. Потому что есть богатые люди, которые с удовольствием покупают чужой вкус, вкус в дизайне интерьера, вкус в убранстве стола, вкус в выборе драгоценностей, вкус в выборе прически, вкус в выборе одежды.

Вкус – это то, что можно хорошо продать

– Не будем забегать вперед. Мать Олега Маргарита была, судя по всему, внебрачной дочерью графа Кассини. Про нее я много интересного прочел в старых американских газетах. Она действительно блистала в Вашингтоне, подружилась с дочерью президента Элис Рузвельт. Они вместе зажигали и даже курили на публике, но поссорились, когда Элис заметила, что ее бойфренд Николас Лонгворт (конгрессмен, впоследствии спикер палаты) слишком уж заглядывается на Маргариту. Лонгворт потом женился на Элис. Между прочим, Маргарита была наездницей и фехтовальщицей.



Для Вашингтона стали сенсацией слухи об итальянском бизнесе Маргариты. "Вашингтон таймс" на целую полосу поставила сообщение под заголовком "Спесивая графиня Кассини теперь портниха". Но у нее остались связи, а связи – это главный капитал в Америке. А никакие не таланты, конечно.

– Как раз мама Олега Кассини и была тем не очень крупным, но все-таки дизайнерским домом во Флоренции в 20-е годы, где и дебютировал Олег Кассини как ее помощник. В этом смысле его карьеру можно сравнить с той, что была у Джанни Версаче. Джанни Версаче тоже был сыном портнихи, которая специализировалась на подвенечных платьях для девушек мафиози в Калабрии. Удивительная вещь, которая связана с биографией Олега Кассини, заключается в том, что он не был геем. Это так уникально. Потому что в мире дизайна, особенно когда мальчик растет у матери, которая имеет дизайнерские наклонности, он окружен не только полураздетыми клиентками в корсетах, в чулках, в кружевных панталонах, которые он видит на примерке, – он видит, как шьются женские платья, он видит всю изнанку, но при этом он не потерял интерес к женщинам. Он был очень ярким ловеласом, человеком с донжуанскими огромными способностями.



– Олег пишет в свое книге: "Позже я понял, что большинство мужчин развлекают женщин разговорами о себе. Мой успех у женщин, равно как и успех в качестве дизайнера, зиждился на готовности ублажать их".

Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной

– Если говорить о мире модного дизайна, я скажу вам очень такую, на мой взгляд, важную мысль: кроме Олега Кассини я могу назвать, может быть, еще двух-трех дизайнеров, которые не были геями, все остальные обязательно геи – это условия игры. Иначе они не будут одевать женщину, потому что каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной для того, чтобы женщину понять и одеть. Олег Кассини был скорее спортивным мужчиной, который, как и мать, очень увлекался спортом, причем видами спорта знати: он играл в теннис, я думаю, он играл в гольф. Это и дало ему большой толчок в его карьере. Потому что, когда ты выбираешь такой вид спорта, там, на этом теннисном корте или на этом гольф-поле, ты можешь встретить людей необычайно важных, необычайно, как бы сказать, власть держащих, которые могут помочь вам в карьере, если вы подружитесь.



– Все это так, конечно. Благодаря древней фамилии он вошел в круг знатных, богатых бонвиванов, своих ровесников, они вместе лоботрясничали. Но вместе с тем он серьезно учился в университете и в академии изящных искусств у Джорджо де Кирико. Это большое имя.

– Выдающийся итальянский художник, который учил его и рисовать, и, видимо, видеть цвет. Де Кирико – это большой мастер как раз эпохи Муссолини. Несколько даже сюрреалистичный, отстраненный, он мне очень-очень нравится – это правда. Потом интересный факт, что именно в ранние годы у Олега была какая-то страшная травма ноги, была какая-то рана, которая могла вообще окончиться ампутацией, но как-то все кончилось хорошо. Вы по этому поводу помните что-то?



– На него свалилась гранитная плита, ободрала бедро до кости. Но мать ворвалась в операционную и запретила ампутацию. Она сказала: "Пусть лучше умрет, чем останется без ноги". Олег провел тогда на больничной койке год.

– Почему он переехал в США? Я думаю, главная причина была в Муссолини, потому что, живя в Италии, он как раз свою молодость прожил во Флоренции в эпоху становления фашизма в Италии. А фашизм в Италии, как фашизм в любой другой стране, – это все-таки не бирюльки и не конфеты. Это идеология в первую очередь, это большое давление со стороны и особенно это, конечно же, возможность призыва в армию. Я не могу сказать, точно ли он скрывался от армии, и точно ли он по этой причине переехал в США...



– Сам он пишет, что вынужден был уехать из-за светского скандала. В то время из Италии можно было вывезти только сто долларов. "Я тратил на корабле деньги так, как будто в Нью-Йорке ими были устланы улицы, платил за всех в баре. Когда я сошел на берег, из 100 долларов у меня оставалось только 25", – пишет Олег. Но его это нисколько не беспокоило. У него были радужные представления об Америке: он был уверен, что его ждет "молниеносный успех" , и не верил рассказам о Великой депрессии. У него в кармане лежала пачка рекомендательных писем, написанных его матерью. В том числе – письмо к совладелице отеля "Плаза". Разумеется, в "Плазе" он и остановился – в самом фешенебельном и страшно дорогом отеле Нью-Йорка. Но выяснилось, что знакомая матери давным-давно продала свою долю. Это было только первое из множества осложнений, заставивших его искать удачи в Голливуде, где его тоже, в общем, никто не ждал. Он занял место среди голливудских прожигателей жизни, но ему-то прожигать было нечего, ему была нужна работа.

– Как раз на теннисном корте он познакомился с хозяином киностудии, который предложил ему сразу контракт для создания костюмов. Тогда много мужчин работало в этой области, он был не первый мужчина. Вспомните Адриана, вспомните Уолтера Планкета или Тревиса Бентона.

Это были выдающиеся дизайнеры, все геи, повторяю, Олег Кассини – нет. Как я помню, он переехал в 1936 году, то есть ему было немного за 20, ближе к 30. Затем важная такая деталь, что его первой клиенткой была знаменитая, в ту пору восходящая звезда США Вероника Лейк. Это была очень хорошенькая победительница конкурса красоты, которая в 40-е годы сделала блистательную карьеру из-за своих новых волос. Как говорят, именно эту прическу придумал Олег Кассини.



– Во всяком случае, сам он утверждал именно это.

– Это распущенные весьма секси волосы по плечи у блондинки с косым пробором, которая закрывает часть лба, часть брови, часть глаза. Именно эта загадочная прядь, которую скопировало огромное количество девушек, вызвала затем негодование в Министерстве труда США, потому что девушки, подражавшие Веронике Лейк, отправлялись в США на заводы, мужчины были призваны в армию с началом Второй мировой войны, и женщины заняли их места на фабриках и на заводах с этой самой распущенной прической а-ля Вероника Лейк. Эти волосы наматывались на сверла и на шестеренки и создавали большие проблемы, дело доходило до скальпа. Министерство труда написало Веронике Лейк письмо, где была просьба: мисс Лейк, подстригитесь, вы мешаете оборонной промышленности США.



– Вероника Лейк отнеслась к проблеме с пониманием. Она решилась расстаться со своей фирменной прической – она называлась "пикабу" – и приняла активное участие в пропагандистской кампании на эту тему.

"Безопасный фасон". Киножурнал U.S. New Review. Ноябрь 1943

– Она постриглась, и ее перестали снимать в кино, потому что вся сила ее была как раз связана именно с этой модной прической. Думаю, что у нашего героя Олега Кассини могла быть интрижка с этой симпатичной актрисой, но главное, что он очень удачным браком женился на огромной американской звезде.

– Эту актрису звали Джин Тирни. Да, этот брак был огромной удачей для Олега. Потому что, когда Джин утвердилась в статусе звезды, она стала требовать, чтобы Олега брали на картину вместе с ней. Но этот брак стал и огромным несчастьем, трагедией для обоих. Их дочь Дария родилась слепоглухонемой и умственно неполноценной. Как они ни бились, ее пришлось отдать в специальное заведение.



– Она прожила свыше 60 лет вот что меня поражает.



– Страшно сказать: она в 67 лет умерла, в 2010 году, пережила и отца, и мать. Олег считал, что именно это несчастье подкосило Джин и привело ее в конце концов к психическому заболеванию.

– Наверняка, она же была все-таки мама. Я думаю, что она дико была влюблена, думаю, что дико ревновала, потому что у нее муж был гуленой.



– А вторая дочь, Кристина, родилась совершенно нормальной. Но брак это не спасло, хотя он продолжался довольно долго. Олег продолжал работать в Голливуде. И у него появилась новая пассия.

Умела держать вилку и нож

– Это была Грейс Келли, которая впоследствии станет княгиней Монако, а в ту пору она была сначала манекенщицей, зарабатывала просто своей красотой. Она происходила из состоятельной семьи немецких эмигрантов, поэтому у нее нордическая северная красота: она была блондинкой с серо-голубыми глазами. Она очень хорошо соответствовала тому типажу, который нравился Альфреду Хичкоку, и он пригласил ее сниматься в своих фильмах. Хичкок обожал блондинок в роли жертв. Она очень нравилась Хичкоку как актриса холодная, с одной стороны, с другой стороны – обладающая идеальной женской красотой и соответствующая тому идеалу женщин, который господствовал в 50-е годы. Олег Кассини был прямой противоположностью: он же был наполовину итальянцем, он был брюнетом с маленькими игривыми усиками, настоящим ловеласом, он очень нравился женщинам. И он был спортивен. Женщины не любят пузатых мужчин, а он был подтянутый, стройный, хорошо играл в теннис, я думаю, и в другие спортивные игры. Это все привело к тому, что его типаж ей тоже понравился, но не понравился ее родителям.

– Ее избранником в итоге стал другой.

– Поездка со съемочной группой Хичкока на юг Франции, конкретно в Ниццу, в Канны, где она якобы случайно встретила князя Монако Ренье III, решила ее судьбу. Потому что он очень хотел обзавестись семьей, и он хотел найти именно американку. Монако после войны было довольно разорено, ему нужен был приток богатых азартных американцев. Выбор Грейс Келли, бывшей невесты Олега Кассини, очень-очень подошел Монако, потому что она была элегантная, она имела княжеский вид, хоть она и не была знатного происхождения, хорошо воспитанная, умела держать вилку и нож, – это все очень важно в Монако.

– 1950 год – водораздел в судьбе Олега Кассини. Ему предлагают место главного художника по костюмам студии Уорнер Бразерс. Но он находит инвесторов и остается в Нью-Йорке делать свою первую американскую коллекцию. Большой риск, но и перспективы огромные. Что он сделал? В чем состояло его открытие? Он пишет, что первым создал чисто американскую моду. Но что это за стиль? Почему за него так ухватились американские ретейлеры?

– Я уверен, что секретом успеха Олега Кассини в 50-е годы был его элегантно-спортивный стиль и массовое производство. Это была коллекция прет-а-порте, а не от-кутюр. На фоне звезд этого времени: Кристиана Диора, Пьера Больмена, Жака Фата – знаменитых дизайнеров, которые пропагандировали "нью лук "– приталенный силуэт с очень широкой юбкой на подъюбниках, силуэты Кассини, гораздо более молодежные, более простые, с одной какой-то деталью, легкие в крое для фабрики, произвели очень большое впечатление. Этот стиль был нужен для массового производства в послевоенной Америке эпохи беби-бума, эпохи, когда женщины хотели быть женственными, чтобы нравиться, рожать детей и жить счастливой жизнью. Американский стиль – это, как правило, про счастье. Потому что главная, мне кажется, моральная идея Америки – это создать счастливую жизнь для семьи, во всяком случае, так было в середине ХХ века.

– Существует запись интервью Олега Кассини, в котором он бросает вызов Кристиану Диору. Судя по всему, дело происходит где-то в середине 50-х.

– Мистер Кассини, как мы понимаем, Диор снова опустил длину юбки на четыре дюйма. Намерены ли вы последовать этому стандарту и тоже удлинить подол?



– Я могу допустить невежливость... Думаю, что это чистое сумасшествие с его стороны, потому что он пытается делать это каждый год, и всякий раз безуспешно, – по одной простой и основательной причине. У американских женщин красивые ноги, и было бы настоящим преступлением не показывать их.



– А что вы скажете о француженках?



– Француженки сложены иначе. Хотите верьте, хотите – нет, но у них ноги короче, и, разумеется, этот стиль может их устроить.



– Мистер Кассини, что вы думаете об Элвисе Пресли?



– Я считаю себя Элвисом Пресли мира моды. (Пытается напеть один из хитов Элвиса – Hound Dog).

И, наконец, новый поворот карьеры. Уже будучи одним из самых известных и успешных американских модельеров, Олег Кассини становится персональным дизайнером первой леди США. По его словам, произошло это совершенно неожиданно для него. Вскоре после выборов 1960 года, когда президентом был избран Джон Кеннеди, ему позвонили из Белого Дома. Жаклин Кеннеди хотела бы ознакомиться с эскизами его весенней коллекции. Олега приглашали в больницу, где первая леди только что родила мальчика. "Вот он, мой шанс сделать что-то беспрецедентное", – подумал Олег и взялся за дело. Ему пришла в голову счастливая мысль: ассоциация с Древним Египтом. "Думая о Джеки, я воображал фигуру, похожую на древний иероглиф: голова в профиль, широкие плечи, тонкий торс, узкие бедра, длинная шея и прямая осанка". Концепция понравилась Джеки. Но Олег поставил условие: он должен быть ее единственным дизайнером. Поклоннице французских модельеров, Джеки было особенно трудно пойти на это условие, но она все же согласилась. Александр Александрович, все-таки что же создал Олег Кассини для Джеки? Он создал это только для Джеки или для всей Америки? Мы видели Меланию Трамп, которая на инаугурации фактически повторила стиль Джеки...

И голова смертельно раненного президента упала на колени костюма Кассини

– Мелания Трамп выступила в таком же нежно-холодном голубом костюме с пальто, да, это так. Все наряды Джеки Кеннеди, которая была иконой стиля этой эпохи, копировались простыми американками, потому что эти фотографии разлетались, все просили такой же костюм в стиле Джеки, такую же шляпку. А Джеки очень любила Шанель. Поэтому в день убийства ее мужа она была одета в розовый костюм-букле, почти как у Барби, который был практически копией Шанель. Большинство людей, не знающих, что это был костюм от Олега Кассини, приписывают Шанель соучастие в убийстве. Они думали: старуха заказала убийство Кеннеди, дабы прославить свой розовый костюм. Но это было все не так.



– И голова смертельно раненного президента...



– ...упала как раз на колени этого костюма Олега Кассини.

– Есть фотографии, сделанные сразу после убийства, где на костюме видны пятна крови. Одна из глав книги Кассини называется "Эра последних плейбоев". Плейбоем был и он сам. В молодости он не был красавцем. Как и предсказывала ему мать, он заматерел и приобрел зрелую мужественность после сорока.

Он понимал, что его эпоха уходит. Часто появлялся в различных ток-шоу, неизменно элегантный и остроумный. Он прожил долгую жизнь и скончался в марте 2006 года от осложнений аневризмы, не дожив трех недель до 93 лет. После его смерти его последняя жена Марианна Нестор и дочь Кристина Кассини долго судились из-за наследства. Александр Александрович, у вас в коллекции есть произведения Кассини?



– В моей коллекции есть несколько платьев Кассини, я думаю, что около 15. Мне они очень нравятся своей простотой, своей стильностью. Это платья в основном 50–60-х годов. Затем в начале 80-х годов он начинает очень активно делать подвенечные платья. Эти платья, очень помпезные, отшивались для него в Гонконге: там у него был огромный магазин, я тоже его видел, посещал. И это было, конечно, массовое. В конце концов, видимо, для заработка, он даже переходит к синтетическим очень неинтересным тканям, типа капрона, нейлона, полиэстера. В подвенечных платьях от Кассини, которые до сих пор продаются в США, он очень-очень преуспел.



– Он ведь и на мужскую моду потом переключился. Я видел галстуки Кассини, например.



– У меня есть рубашки, думаю, что есть галстуки Кассини, есть блейзеры Кассини, думаю, что и костюмы. Я собирал его умышленно, потому что мне хотелось в моей коллекции, в которой очень большая есть доля русских костюмов, важных для меня, в любом случае с культурологической стороны мне интересных. Я с удовольствием его выставлял, у меня была большая выставка в Литве, в Вильнюсе, она называлась "Аристократы моды". А так как он носил фамилию по матери, графине, конечно, с женской стороны графский титул не передается, но он себя всегда именовал графом Кассини, то это, конечно, очень подходило. Там были как раз костюмы в стиле Джеки Кеннеди, которые я выставлял.



– У вас какая-то необъятная коллекция. Как вам удается ее сохранять?

– Мы боремся, конечно, с грызунами и с насекомыми, но и со светом особенно, потому что костюмы выгорают. Они все лежат в закрытых кофрах металлических, они проложены папиросной бумагой, и на них не летит пыль, на них не падают солнечные лучи. Они все в основном отфотографированы, у меня есть даже сайт, там вы можете посмотреть хотя бы на часть коллекции. Всего у нас около полумиллиона экземпляров вещей. Это не только платья – это фотографии, картины, живопись, это огромное количество бижутерии, косметики, парфюмерии, обуви, вееров, сумок, всевозможного рода перчаток, шляпы. Это огромный-огромный фонд, который занимает две тысячи квадратных метров. Все это сейчас находится в литовском небольшом городке на границе с Латвией, он называется Висагинас, там муниципалитет выделил очень большое пространство для того, чтобы я смог разместить эту коллекцию и не платить ренту, я плачу только за отопление – это тоже очень дорого стоит, потому что цены на отопление, я думаю, и в США, и в Европе очень подскочили за пандемию, особенно за военное время. Мы делаем очень много выставок, в год приблизительно 12 выставок.

Это постоянная работа. У меня в фонде работает много людей, есть отделение в Париже в 15-м квартале на бульваре Лефевр, дом 40, есть отделение в Литве. У нас есть небольшой склад в Москве для русской части коллекции. До войны и до пандемии у меня было очень много выставок на русские темы в России. Сейчас это все закрыто, потому что интерес совершенно удивительным образом упал к этой теме.

– Полмиллиона экспонатов – это коллекция большого музея.

– Мы берем волонтеров, к нам приезжают даже из Нью-Йорка волонтерши-девушки, они работают у нас в офисе в Париже, описывают вещи, фотографируют их. У нас работают стажеры, которые получают специальное назначение в наш фонд из своих университетов, колледжей. Поэтому, если кто-то из ваших радиослушателей захочет, чтобы их дети занимались у Александра Васильева, пишите в наш фонд, в интернете найдете адрес.