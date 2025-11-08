Ссылки для упрощенного доступа

Украинский военный прощается со своей девушкой на вокзале Краматорска
Украина

Последний поезд на восток. Судьба вокзала Краматорска

Украинский военный прощается со своей девушкой на вокзале Краматорска Фото:Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org (RFE/RL)
Украина

Российские военные все ближе к захвату Покровска и контролируют уже почти две трети города. Его захват откроет для них прямую дорогу на Краматорск и Константиновку. На этой неделе в связи с приближением врага и участившимися обстрелами и авиаударами украинские власти решили прекратить движение поездов до Краматорска, которое практически не прерывалось с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину. Радио Свобода публикует фотографии, сделанные в 2024-2025 фотокорреспондентом нашей украинской службы Сергеем Нужненко.

Краматорский вокзал – это не просто железнодорожная станция. Это место встреч и прощаний.

Здесь украинские военные находили несколько дней или всего лишь часы, чтобы увидеть своих близких. Здесь радость объятий все годы войны переплеталась с болью разлуки.

5 ноября появилось сообщение о том, что поезда и электрички в Донецкую область, в частности до Славянска и Краматорска, больше ходить не будут. Решение было принято по соображениям безопасности. В официальных сообщениях оно называется "временным". Отмена касается всех междугородних и пригородных пассажирских поездов.

О прекращении движения поездов до Краматорска первым написал в среду глава Донецкой области Вадим Филашкин, назвав это "тяжелым, но важным решением ради сохранения жизней". По его словам, движение будет восстановлено, "как только это станет возможным". Вскоре после этого о закрытии железнодорожного сообщения с Краматорском сообщил и официальный телеграм-канал Украинских железных дорог.

Поезда на восток ходили из разных уголков Украины: Ивано-Франковска, Львова и Херсона. Но одним из самых заполняемых в любое время года был скоростной "Интерсити" Киев–Краматорск, своего рода "поезд жизни". Теперь он будет ходить либо до станции Барвенково, либо до Гусаровки. Оба населенных пункта находятся в Харьковской области Украины. Оттуда до Краматорска пассажиров будут доставлять автобусами.

В последние месяцы Россия усилила атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины, нацелившись на поезда, вокзалы и тяговые подстанции. За последние два месяца было зафиксировано более 220 ударов по украинской железнодорожной инфраструктуре, что привело к задержкам и перенаправлению маршрутов. Несмотря на сбои в работе, железные дороги Украины по-прежнему имеют решающее значение для военной логистики, экономического экспорта и гуманитарной помощи, а подавляющее большинство поездов отправляется и прибывает четко по расписанию.

Железнодорожный вокзал в Краматорске всегда был местом встреч военных с родными. Солдаты находили несколько дней, а то и всего несколько часов, чтобы увидеться со своими семьями или друзьями. Здесь близкие люди делили моменты радости от встречи и грусть расставания.

Впервые движение поездов до Краматорска было ненадолго остановлено в 2014 году, после начала российской гибридной операции на востоке Украины. 8 апреля 2022 года российские военные нанесли удар по вокзалу города ракетой "Точка-У". Тогда погиб 61 человек, более 100 пострадали. Сразу после обстрела российские телеграм-каналы написали, что целью удара были украинские военные и техника, но позже эти сообщения были отредактированы. Впоследствии в Кремле начали утверждать, что Россия не причастна к удару.

Последствия удара по вокзалу Краматорска, 8 апреля 2022 года
Памятник погибшим и пострадавшим при ударе "Точкой-У" по вокзалу Краматорска.
Последняя по счету атака на пассажирский поезд в Донецкой области произошла 24 октября, когда на подъезде к станции Краматорск дрон атаковал поезд №104/103 Львов-Краматорск. Взрывной волной были повреждены окна в трех вагонах, обошлось без пострадавших.В обратную сторону поезд отправился строго по расписанию.

Прощание у поезда №104/103 Львов-Краматорск
Военный прощается с женой и ребёнком через окно поезда незадолго до его отправления из Краматорска
Военный прощается с женой и ребёнком через окно поезда незадолго до его отправления из Краматорска

Краматорск и Славянск – не просто прифронтовые города, но и настоящий символ украинского сопротивления российской агрессии. Весной 2014 года, после начала тогда еще гибридной войны России против Украины, оба населенных пункта на несколько месяцев были заняты пророссийскими сеператистами. 5 июля 2014 года ВСУ вернули контроль над Краматорском и Славянском. С 13 октября 2014 года Краматорск де-факто стал областным центром вместо оккупированного Россией Донецка – сюда переехала областная администрация.

"Краматорск и Славянск – бастион против гуннов". Эту фразу президент Финляндии Александра Стубб, как писали американские СМИ, произнес во время встречи с Дональдом Трампом 8 августа 2025 года, чтобы донести до него смысл происходящего в Украине понятной метафорой. Несмотря на обрушившуюся на Стубба критику в расизме за сравнение россиян с вторгшимися в Европу племенами варваров, эксперты считают, что Стуббу удалось донести до президента США суть войны России против Украины. Сейчас эти слова написаны на заколоченных окнах на фасаде вокзала Краматорска.


