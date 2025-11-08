Последний поезд на восток. Судьба вокзала Краматорска

Российские военные все ближе к захвату Покровска и контролируют уже почти две трети города. Его захват откроет для них прямую дорогу на Краматорск и Константиновку. На этой неделе в связи с приближением врага и участившимися обстрелами и авиаударами украинские власти решили прекратить движение поездов до Краматорска, которое практически не прерывалось с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину. Радио Свобода публикует фотографии, сделанные в 2024-2025 фотокорреспондентом нашей украинской службы Сергеем Нужненко. Краматорский вокзал – это не просто железнодорожная станция. Это место встреч и прощаний. Здесь украинские военные находили несколько дней или всего лишь часы, чтобы увидеть своих близких. Здесь радость объятий все годы войны переплеталась с болью разлуки. 5 ноября появилось сообщение о том, что поезда и электрички в Донецкую область, в частности до Славянска и Краматорска, больше ходить не будут. Решение было принято по соображениям безопасности. В официальных сообщениях оно называется "временным". Отмена касается всех междугородних и пригородных пассажирских поездов.

О прекращении движения поездов до Краматорска первым написал в среду глава Донецкой области Вадим Филашкин, назвав это "тяжелым, но важным решением ради сохранения жизней". По его словам, движение будет восстановлено, "как только это станет возможным". Вскоре после этого о закрытии железнодорожного сообщения с Краматорском сообщил и официальный телеграм-канал Украинских железных дорог.

Поезда на восток ходили из разных уголков Украины: Ивано-Франковска, Львова и Херсона. Но одним из самых заполняемых в любое время года был скоростной "Интерсити" Киев–Краматорск, своего рода "поезд жизни". Теперь он будет ходить либо до станции Барвенково, либо до Гусаровки. Оба населенных пункта находятся в Харьковской области Украины. Оттуда до Краматорска пассажиров будут доставлять автобусами.

В последние месяцы Россия усилила атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины, нацелившись на поезда, вокзалы и тяговые подстанции. За последние два месяца было зафиксировано более 220 ударов по украинской железнодорожной инфраструктуре, что привело к задержкам и перенаправлению маршрутов. Несмотря на сбои в работе, железные дороги Украины по-прежнему имеют решающее значение для военной логистики, экономического экспорта и гуманитарной помощи, а подавляющее большинство поездов отправляется и прибывает четко по расписанию.

Железнодорожный вокзал в Краматорске всегда был местом встреч военных с родными. Солдаты находили несколько дней, а то и всего несколько часов, чтобы увидеться со своими семьями или друзьями. Здесь близкие люди делили моменты радости от встречи и грусть расставания.

Впервые движение поездов до Краматорска было ненадолго остановлено в 2014 году, после начала российской гибридной операции на востоке Украины. 8 апреля 2022 года российские военные нанесли удар по вокзалу города ракетой "Точка-У". Тогда погиб 61 человек, более 100 пострадали. Сразу после обстрела российские телеграм-каналы написали, что целью удара были украинские военные и техника, но позже эти сообщения были отредактированы. Впоследствии в Кремле начали утверждать, что Россия не причастна к удару.

Последняя по счету атака на пассажирский поезд в Донецкой области произошла 24 октября, когда на подъезде к станции Краматорск дрон атаковал поезд №104/103 Львов-Краматорск. Взрывной волной были повреждены окна в трех вагонах, обошлось без пострадавших.В обратную сторону поезд отправился строго по расписанию.

Краматорск и Славянск – не просто прифронтовые города, но и настоящий символ украинского сопротивления российской агрессии. Весной 2014 года, после начала тогда еще гибридной войны России против Украины, оба населенных пункта на несколько месяцев были заняты пророссийскими сеператистами. 5 июля 2014 года ВСУ вернули контроль над Краматорском и Славянском. С 13 октября 2014 года Краматорск де-факто стал областным центром вместо оккупированного Россией Донецка – сюда переехала областная администрация.

"Краматорск и Славянск – бастион против гуннов". Эту фразу президент Финляндии Александра Стубб, как писали американские СМИ, произнес во время встречи с Дональдом Трампом 8 августа 2025 года, чтобы донести до него смысл происходящего в Украине понятной метафорой. Несмотря на обрушившуюся на Стубба критику в расизме за сравнение россиян с вторгшимися в Европу племенами варваров, эксперты считают, что Стуббу удалось донести до президента США суть войны России против Украины. Сейчас эти слова написаны на заколоченных окнах на фасаде вокзала Краматорска.