Последний выбранный мэр Новосибирска ушёл в отставку

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально ушёл в отставку с 25 января. Об этом сообщили Сибирь.Реалии в пресс-службе мэрии.

С 30 декабря Локоть находился в отпуске. Он покинул пост досрочно по собственному желанию. Полномочия главы города истекали в сентябре 2024 года. После отставки Анатолия Локтя обязанности мэра будет исполнять его заместитель Олег Клемешов.

Для назначения нового мэра 14 февраля объявят конкурс. В состав конкурсной комиссии войдет представитель региональных властей и губернатора Андрея Травникова, представляющего "Единую Россию".

Ранее Анатолий Локоть говорил, что покидает пост в связи с переходом на другую работу.

Осенью у Локтя случился конфликт со сторонниками войны против Украины. В ноябре мэрия Новосибирска признала, что на общественных кладбищах заканчиваются места.

Через несколько дней после этого заявления депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров ("Единая Россия"), один из создателей добровольческого батальона "Вега", участвующего в войне с Украиной, раскритиковал работу городской администрации из-за того, что военнослужащих хоронят в "неблагоустроенном секторе" кладбища.

Локоть ответил единороссу, что новое воинское захоронение получится сделать только "при наличии средств", – за это Панфёров назвал мэра "чиновником мелкого ранга" и предложил отправить его на фронт. Позже Локоть поручил выделить 12 соток земли для погребения военных "с соблюдением воинского обряда".