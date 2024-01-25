Последний выбранный мэр Новосибирска ушёл в отставку

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально ушёл в отставку с 25 января. Об этом сообщили Сибирь.Реалии в пресс-службе мэрии.
С 30 декабря Локоть находился в отпуске. Он покинул пост досрочно по собственному желанию. Полномочия главы города истекали в сентябре 2024 года. После отставки Анатолия Локтя обязанности мэра будет исполнять его заместитель Олег Клемешов.
Для назначения нового мэра 14 февраля объявят конкурс. В состав конкурсной комиссии войдет представитель региональных властей и губернатора Андрея Травникова, представляющего "Единую Россию".
Ранее Анатолий Локоть говорил, что покидает пост в связи с переходом на другую работу.
Осенью у Локтя случился конфликт со сторонниками войны против Украины. В ноябре мэрия Новосибирска признала, что на общественных кладбищах заканчиваются места.
Через несколько дней после этого заявления депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров ("Единая Россия"), один из создателей добровольческого батальона "Вега", участвующего в войне с Украиной, раскритиковал работу городской администрации из-за того, что военнослужащих хоронят в "неблагоустроенном секторе" кладбища.
Локоть ответил единороссу, что новое воинское захоронение получится сделать только "при наличии средств", – за это Панфёров назвал мэра "чиновником мелкого ранга" и предложил отправить его на фронт. Позже Локоть поручил выделить 12 соток земли для погребения военных "с соблюдением воинского обряда".
- Депутат Госдумы от КПРФ Анатолий Локоть стал мэром Новосибирска в 2014 году по итогам выборов. На них он выступал как оппозиционный кандидат против вице-мэра, члена "Единой России" Владимира Знаткова и набрал около 44% голосов избирателей.
- Одним из важных событий в политике Локтя на посту мэра стал так называемый "пакт" с главой Новосибирской области Андреем Травниковым, когда Локоть публично отказался баллотироваться на губернаторские выборы, а Травников пообещал сохранить прямые выборы главы города. В 2019 году Анатолий Локоть переизбрался на второй срок. В феврале 2023 года новосибирские областные депутаты приняли законопроект об отмене прямых выборов в Новосибирске и других городах региона.
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