"Последняя доступная форма протеста". Рунет о похоронах Горбачева

В субботу 3 сентября в Москве хоронили Михаила Сергеевича Горбачёва. Портрет покойного перед похоронной процессией нёс другой лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

Из высших лиц России на прощальную церемонию в Колонном зале Дома Союзов пришёл только Дмитрий Медведев. Путин простился с Горбачёвым раньше, в одиночестве.

Андрей Нечаев

Д.Песков: Владимир Путин не придет на похороны Михаила Горбачева. Ему «не позволяет рабочий график». Он попрощался с Горбачевым в ЦКБ.

Важными делами президент занят, главнокомандующий как никак, не до похорон

Алексей Черемушкин

Сегодня хоронят Горбачёва. Прощание проходит в Колонном зале. Очередь пожелавших проститься протянулась до Большого театра.

В этой очереди нет человека, практически до основания разрушившего всё то, что сумел сделать покойный и за что ему благодарен весь мир. Неотложные дела в Калининграде.

Строго говоря, для абсолютного большинства из тех, кто посчитал необходимым прийти сегодня к Михаилу Сергеевичу, появление этой персоны было бы не совсем уместным.

Пиарщики же опять на высоте. Такие проявления симпатии к покойному в свете новой геополитической доктрины народу не нужны.

Аркадий Дубнов

Похороны Горбачева не будут государственными, пишут со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Ну, что ж, это такое у нас государство, которое не видит в бывшем лидере страны историческую фигуру мирового масштаба. В этом государстве достойны государственных почестей только те высшие начальники, которых выносят вперёд ногами и везут на лафете прямо с не остывшего ещё царственного ложа, или те, кому лично обязан правящий властитель.

А сам этот властитель с вечера вчерашнего дня, когда через своего персонального златоуста велел передать стране и миру, что «соболезнует», пообещав наутро послать семье соответствующее послание, все ещё тщательно подбирает слова для него. Это трудная работа, слова ведь должны быть наполнены историческим содержанием, оттуда мы должны будем уяснить на многие годы вперёд, кто в России может считаться великим собирателем земель имперского масштаба, а кто просто слабым временщиком, пусть даже хорошим человеком, но отпустившим эти земли подобру-поздорову…

Обратите внимание, как вся Кремлевская челядь первого-второго ряда боится сказать слово в память о Горбачёве, пока не услышит, что сказал властитель. Только Кудрин, да ещё Косачев (что неожиданно) осмелились отдать должное великому соотечественнику.

Молчат и все начальники в СНГ, и они не рискуют поперед батьки…

Не боятся только супостаты вражеские громко и вслух назвать Горбачева последним великим политиком ХХ века.

Расскажите мне, что такое гребаный стыд, я с интересом послушаю

Из иностранных лидеров на похороны приехал только Виктор Орбан, остальные посещать Москву не захотели.

Семья Горбачёва не допустила на похороны российские СМИ, что вызвало возмущение "государственников" (которые сами на похороны не пошли или, по крайней мере, ни словом об этом не обмолвились).

Сергей Марков

В России огромное возмущение вызвало решение дочери Михаила Горбачева по сми на прощание с Михаилом Горбачевым на Новодевичьем кладбище. Она не пустила туда ни одного российского государственного сми. Но пустила множество изданий из США, Британии, Германии, Франции и других стран, ведущих гибридную войну против России. В том числе Дойче Велле, - этот образец ненависти к России и русскому народу и образец лживости и просто подлости; это по сути дела Антисми.

1. Сделала это Ирина Горбачева за деньги?

2. Или потому что не любит российские государственные сми и любит антироссийские?

3. Или от нее это потребовали ее кураторы в Германии, где она живет, пригрозили?

4. Или она так отомстила российской власти, которая отказалась сделать государственными похороны Михаила Горбачева, бывшего президента нашей страны?

Неизвестно. Но ситуация, когда к похоронам бывшего главы нашей страны не допускают ведущие сми нашей страны, - не нормальная.

В отсутствии политиков самым заметным человеком на похоронах оказалась Алла Пугачёва, которая в тот же день опубликовала в Instagram прочувствованный некролог.

Алла Пугачёва

Давно я так не рыдала.Ушла ЭПОХА в которой мы обрели свободу,перестали быть «Империей Зла» для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей. И Главное.Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха и политики тоже. Главное чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества. Куда то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, Если этот компромисс в интересах народа, Который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь ещё не поздно.🙏🙏🙏

Но главными действующим лицом этих похорон стала не Пугачёва, простые москвичи, выстроившиеся в огромную очередь, чтобы проститься с последним президентом СССР.

Михаил Виноградов

Ближайшая аналогия – похороны Хрущева. В сравнении с ними все прошло более почетно. Но ощущение неловкости сегодняшних десижн-мейкеров за существование Горбачева и его эпохи спрятать не удалось. В рамках создания прецедента важно было сказать все полагающиеся слова. А в рамках политики забвения и Cancel Perestroika – не совершить почти никаких полагающихся действий. [...]

Людей пришло заметно больше, чем можно было ожидать. Глядя на фото/видео очередей, надо понимать, что одной общей очереди не было – потоки были с Большой Дмитровки и Большого театра. Предположу, что пришедшим в 11 утра пришлось стоять не меньше часа. В основном возрастная публика – молодежи почти не видно.

Наталья Геворкян

Чтобы добраться до места прощания с Михаилом Горбачевым, полицейские советуют людям идти мимо ресторана "Страна которой нет". Сюр какой-то

Ирина Коршикова

эта очередь - да простит мне Господь, - пожалуй, самое лучшее, что есть сегодня в России...

Алла Боссарт

Я весь день сегодня читаю посты о прощании с Горбачевым. Я бы тоже очень хотела там быть. Как на прощании с Сахаровым, Окуджавой, Высоцким, еще многими, кто влиял на мою жизнь, кому благодарна, чей образ - не просто портрет, но проекция чувств, мыслей, слов, идей, поступков, - проекция чудом совпавшего с тобой времени.

Сергей Медведев

Безмолвное и горькое прощание, под стать осеннему дню. Мысленно был в этой очереди, прощаясь с эпохой и людьми, с которыми прошли вместе эти 35 лет, подчас не видя, но чувствуя друг друга. Смотрю сейчас на эти фото: люди близкие, а интерьеры Москвы страшные, бездушные, чужие, словно антиутопии Де Кирико. Let the dead bury their dead

Кена Макеева

Не хотели государственные похороны, а получаются видимо народные.

Евгений Савостьянов

ПРОЩАЙ, ПРЕЗИДЕНТ СССР!

Прощание с Михаилом Горбачёвым.

Очередь на Б.Дмитровке в 12:00 начиналась на 50 м выше Камергерского, и народ всё подходил.

Никакой ажитации, в раздумьях. Что приятно - из разных поколений, в т.ч. Z, родившиеся при нынешнем.

1-й ТК и Москва-24 обратились за интервью. Объяснил, что с такими не общаюсь.

Только когда спустились к Дворянскому собранию, понял изящный замысел организаторов: на другой стороне Театрального ресторан "Страна которой нет" (без запятой, см. фото). Вкупе с решётками по всей улице - напоминание о прошлом и о текущем.

Вошёл в 13:17, вышел через минуту. Все торопятся, нужно другим дать успеть. Уверен, успели не все.

Ни в зале, ни потом на кладбище никаких речей не было. Странно: уж молчуном-то М.С. точно не был.

На Новодевичьем кладбище провожающих было немало, но силовиков (ФСО, ФСБ, НГ, милиция, "Кремлевские") едва ли не больше. Среди последних внимание привлёк лейтенант А.Берия.

Поп читал молитву. Почти никто не крестился.

Три залпа. Гимн.

И кончилась эпоха, в которой наша страна не была "Империей Зла".

Как жаль!

РЛ

Я, к сожалению, на прощании с М.С. не был. Но читаю, что было много народу и, в частности, много молодых людей.

И я вспомнил, как в одной из своих мемуарных книг Надежда Яковлевна Мандельштам писала об Эренбурге как о "неоднозначной" фигуре. Однако когда он умер, писала она, на его похоронах собралась "хорошая антифашистская толпа".

Коммунистов и "патриотов" такое количество желающих отдать Горбачёву дань последней памяти явно расстроило.

Сергей Удальцов

Довольно много людей пришло на прощание с разрушителем нашей советской Родины Михаилом «Иудой» Горбачевым. Интересно, эти люди пришли поклониться памяти усопшего или молча плюнуть в его сторону?

Игорь Стрелков

О ЦЕРЕМОНИИ ПРОЩАНИЯ С ИУДОЙ

Всех явившихся почтить память покойной мрази - обязательно подробнейше переписать. Поскольку это самые откровенные, смелые и решительные из врагов России, Русского народа и всех других народов России (остальные предпочли отсидеться в сторонке).

Александр Фельдман

"ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДРОБНЕЙШЕ ПЕРЕПИСАТЬ..."

Чекист может обрядиться в мундир Русского Офицера (которого убили его предшественники, как убили 100 лет назад русского патриота Николая Гумилёва). Может даже надеть крест, войти в церковь и правильно возжигать свечи, класть земные поклоны и налагать на себя крестное знамение.

Но он никогда, никогда, никогда не перестанет быть ЧЕКИСТОМ.

Помните об этом, господа.

Борис Вишневский

Сегодня в Москве прощаются с Михаилом Сергеевичем Горбачевым.

Президентом, которому мы обязаны очень многим. Началом свободы, демократии, гласности, политической конкуренции, рыночной экономики.

Который, имея возможность ничего не менять и сохранять неограниченную власть, выбрал - перемены.

Который ненавидел войну, разрушил Берлинскую стену и организовал ядерное разоружение.

Который не стал силой удерживать власть, а добровольно от нее отказался. Без всяких "преемников".

Который ничего у своей страны и ее граждан не украл.

Который ошибался, но признавал ошибки.

Те статусные персоны, которые шипели и сейчас шипят ему вслед или демонстративно отказываются вставать для почтения его памяти, - кем они были бы, если бы не перестройка?

Начальниками первого отдела после службы в КГБ, или зампредами райисполкома после комсомольской карьеры?

Преподавателями политэкономии социализма или научного коммунизма?

Заштатными экономистами или журналистами партийных газет?

Похороны Горбачёва, вероятно, стали первой за многие месяцы и, вероятно, последней на долгое время спонтанной массовой акцией в центре Москвы, по крайней мере до похорон какой-нибудь другой, вызывающей не менее сильные чувства, знаменитости.

Павел Пряников

Читаю и лично слышал от двух людей, прощавшихся сегодня с Горбачёвым – это уже забытое чувство большой уличной компании. Все привыкли, что такую толпу полиция бьёт и растаскивает по автозакам, так как Москва стала режимным городом одиночек.

Люди за несколько лет отвыкли, что можно собираться на улице вместе.

Андрей Зубов

ЕЩЁ ОДИН ДАР

За эти месяцы, и даже годы мы отвыкли от демонстраций и шествий протеста. Теперь Vсе ZA. Должны быть, по крайней мере. Но он, давший нам право на свободу и гражданское достоинство 35 лет назад, подарил нам право на шествие свободы вновь, собрав тысячи узнаваемо несходных с толпой людей у своего гроба.

Когда я сегодня утром пошел в дом Московского Дворянского собрания на Дмитровку проститься с Михаилом Сергеевичем, я был совершенно уверен, что почти никого не будет и я сразу пройду в траурный зал среди немногих моих седовласых сверстников, которые не забыли через три десятилетия "те баснословные года" возвращенной свободы. Тогда мы как перед казнью не могли надышаться этим пьянящим воздухом. Тогда я дал себе слово больше никогда не думать, что можно, а что нельзя говорить и писать, и заботиться только о том, как выразить свою мысль яснее и проще. Это право дал мне Михаил Сергеевич, как и возможность, поступая так, не отправиться в Мордовские лагеря.

И вот теперь, после тридцати лет отставки, он опять призвал к себе тех, кто помнит. И они пришли. Мне пришлось выстоять довольно большую очередь от Камергерского переулка. Другие шли в очередь от Большого театра. Собрались не десятки и не сотни, но тысячи, может быть, десятки тысяч. И седовласых среди них было меньшинство.

Пришли совсем молодые, и те люди средних лет, которые родились в Перестройку, но, понятно, не могли осознать ее тогда. Пришли те, кто свободу и достоинство ценят больше солнечного субботнего утра. Пришли те, кто хотели засвидетельствовать у гроба, что дело, начатое Горбачевым, будет жить, и сколь бы ни мрачны были нынешние времена, они будут преодолены, как преодолел сам Михаил Сергеевич брежневский застой и жуткую в своем символизме "гонку на лафетах". Пришли те, кто узнали на собственном опыте или из рассказов родителей, что в России может быть выход из агрессивно-послушной тоталитарной колеи. И своим приходом ко гробу отца Перестройки тысячи людей засвидетельствовали, что они не желают двигаться по ней.

Конечно, 69 с половиной лет назад, когда в этом же доме проходило прощание со Сталиным, пришли сотни тысяч людей, может быть - миллион. Была давка тогда, были десятки погибших и изувеченных. Так люди, оглуплённые пропагандой, почтили память своего кровопийцы. Сейчас без всякой давки, спокойно и достойно шли совершенно иные люди с умными, полными смысла лицами. Пусть соотношение между теми, кто чтит свободу сегодня и теми, кто был ослеплен мнимым величием тирана семь десятилетий назад - 1 к 100. Смотря на тех, кто шел сказать последнее слово любви и благодарности Михаилу Сергеевичу, я ясно и радостно осознал, что свою долгую жизнь он прожил не зря, и свою, очень нелегкую миссию в столь любимой им России, он исполнил вполне.

Но, дав нам возможность этой, сегодняшней, встречи с ним и друг с другом, он просит нас продолжить его дело, столь нужное теперь не ему, а только нам и детям нашим, нужное на века вперед.

Михаил Бирюков

Многотысячная и многочасовая очередь прощания с Михаилом Горбачевым - единственная доступная сегодня форма политического протеста.