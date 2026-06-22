Последствия удара по Воронежу: 5 погибших, повреждено предприятие

В результате ракетного удара по Воронежу погибли 5 человек, сообщил губернатор области Александр Гусев. Ранее ВСУ объявили, что был поражен завод по производству электроники для российских ракет.

В посте Гусева в его телеграм-канале предприятие не называется. Он написал, что "наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар... На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются". Он также добавил, что "большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности – как на предприятии, так и на улице".

По словам Гусева, за медицинской помощью обратились десятки людей, но большая часть отпущена домой.

Генеральный штаб украинских сил сообщил, что удар был нанесен крылатыми ракетами воздушного базирования, атакованное предприятие является "критически важным элементом военно-промышленного комплекса России, "производит электронику, используемую в российских ракетах, в частности, блоки для крылатых ракет Х-101, крылатых ракет 9М727 ОТРК "Искандер-К"; боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1". "Продукция этого завода непосредственно используется врагом для изготовления высокоточного управляемого оружия, которым российские оккупанты наносят удары по территории Украины и убивают мирных жителей.

Украинский телеграм-канал Exilenova+ сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по АО "Воронежский завод полупроводниковых приборов – сборка". О том, что под удар попал именно этот завод, пишет также ASTRA.